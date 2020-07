El Festival de Begur ajorna el cartell al 2021 i programa un petit format a l'agost

El Festival de Música de Begur ha ajornat el cartell que tenia previst a l'edició del 2021 i ha optat per programar un petit format per a aquest any, amb les actuacions d'Alba Carmona, Miquel Abras, Glaucs i David Mauricio. L'aforament per a aquests concerts serà reduït i se seguiran tots els protocols de seguretat i higiene establerts amb motiu de la covid-19.

Aquest Petit Festival de Música se celebrarà a l'agost: el 4 i el 21 al Pati de les Escoles Velles, amb Alba Carmona i Glaucs i David Mauricio, respectivament, i el 12 a Esclanyà, amb Miquel Abras.