Figueres es queda sense fira però els ciutadans van a comprar llibres

El Sant Jordi d'estiu va passar de llarg de Figueres, on els brots de covid-19 han portat a suspendre'n la celebració. La prohibició de treure parades al carrer, a més, es va sumar al manifest que van signar algunes llibreries i editorials de la ciutat desmarcant-se de la festa. L'escrit assegurava que la conjuntura «no era l'adequada» per fer el Sant Jordi, i se solidaritzava amb la resta de branques del sector cultural que han vist com la pandèmia n'aturava l'activitat. L'escenari actual d'enduriment de les restriccions, però, va fer impossible que cap llibreria pogués celebrar la Festa del Llibre i la Rosa. Tot i això, molts dels establiments de la ciutat van notar com des de primera hora del matí els clients acudien a comprar llibres. Un dels compradors de la llibreria Edisson, Quim Ribot, explicava que s'hi havia acostat per adquirir llibres per «solidaritzar-se» amb els propietaris, recordant que durant el confinament va estar rellegint molts dels que tenia per casa. En el cas d'Adit Nuboa, ni tan sols recordava que ahir se celebrés la diada del Sant Jordi d'estiu.