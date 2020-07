Josep Amat i els impressionistes, exposats a través de la pantalla

A banda de presentar el nou projecte arquitectònic, el Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols també va presentar ahir la nova exposició per aquest estiu que, aquest any, serà online. La mostra, titulada Josep Amat dialoga amb l'Impressionisme, està disponible a través de la web del museu des d'ahir. En ella s'exposen vint-i-una obres, tant del pintor originari de Sant Feliu, com d'altres clàssic de l'Impressionisme i del Post-Impressionisme, com Pierre Bonnard o Paul Gauguin.

Segons Pilar Giró, comissària de l'exposició, la proposta d'aquest any es complementa amb el projecte arquitectònic i també té com a premisses «l'art, el paisatge i el museu». La mostra vol posar en relleu «la pintura com a realitat viscuda, a més d'una il·lusió en un quadre» i ho fa a través dels paisatges que Amat va pintar dels racons de Sant Feliu. Uns paisatges que, si bé no es corresponen ni cronològicament ni estilísticament amb l'Impressionisme, sí que n'han incorporat part del llenguatge pictòric.

Per Giró, la modalitat híbrida, mig digital, mig presencial, «és el futur i, avui, un present». El nou Museu Thyssen també partirà d'aquesta idea.