Més de 70 joves músics fan una estada pedagògica a Girona

La Jove Orquestra de les Comarques Gironines (JOCG) torna a l'activitat amb una estada pedagògica per a més d'una setantena de joves. Els músics estan rebent classes durant quatre dies –del 21 al 24 de juliol– de cinc reconeguts professors, Krzysztov Wisniewski, Elena Rey, Cristina Pozas, Joaquín Arrabal i Erica Wise. L'estada acabarà amb dos concerts de gran format que es faran, un demà dissabte, dia 25 de juliol, als Jardins de la Devesa, dins del cicle «Notes al Parc», i l'endemà el que serà el concert de cloenda i que es farà a l'Auditori de Girona. Tot plegat, impulsat per la Fundació Metalquímia, i amb les mesures de seguretat per evitar contagis, com aforament limitat, ús de mascaretes i de gel hidroalcohòlic.

El programa que s'ha preparat inclou peces de Beethoven, Brahms i Paul Dukas. Per a la seva interpretació, l'orquestra s'acompanyarà dels joves solistes ex-membres de la JOCG Adriano Ortega i Carla Conangla, a més del pianista Bernat Sánchez.

El director artístic de la JOCG, Jaume Lleixà, destaca que aquest any està sent el de la consolidació de l'orquestra, tant pel professorat com per les inscripcions que rep de la demarcació i d'altres parts de Catalunya. Des de la Fundació Metalquímia també ressalten la «gran qualitat» del projecte i es mostren «orgullosos» de poder posar-lo a disposició de Girona. El seu vicepresident, Josep Lagares, assenyala que tenen la «il·lusió» de seguir atraient talent i fer de la JOCG un referent al món.