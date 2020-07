Un Sant Jordi atípic amb mascaretes, llibres i gel hidroalcohòlic a Girona

Segons el santoral català, el dia 23 de juliol està dedicat a les santes Brígida, Maria, Gràcia i Cunegunda i a sant Bernat d'Alzira. Cap d'ells es pot associar a una llegenda i mai ningú els ha dedicat una diada específica. Enguany, però, tots ells s'han vist afectats per un sant que havia de celebrar la seva festa tres mesos enrere. Sant Jordi. Sense roses, amb xafogor i en un recinte perimetrat, la ciutat de Girona va celebrar ahir una diada atípica i fora de dates que, malgrat els llibres, no va aconseguir ni de lluny assemblar-se a l'original.

A primera hora de la tarda a la plaça Independència tot just acabaven de muntar les deu parades de llibres. Amb els plàstics a punt, perquè el cel va amenaçar de descarregar una tempesta durant una bona estona, els llibreters anaven col·locant bé els llibres, davant l'atenta mirada dels qui es trobaven asseguts a les terrasses que rodegen la plaça. En prou feines una desena de curiosos passejaven pel recinte. Passada mitja hora, Albert Soler i Núria Esponellà esperaven poder atendre els primers lectors en l'espai únic que hi havia per a les firmes d'autors. Però, tot i que alguns s'hi van acostar, eren pocs.

Tampoc van tenir gaire afluència Jordi Policarp, Xavier Margenat, Laia Berloso, Lia Bertran o Anna Carreres, que, amb molta paciència i a estones aguantant l'intens sol de juliol, es van asseure a les taules per firmar exemplars. En una conversa informal entre ells, molts van arribar a la conclusió que el fet de no poder firmar llibres dins d'una de les parades feia que molts lectors passessin de llarg i no s'adonessin de la seva presència. «És un error comercial», va sentenciar un d'ells.

L'afluència va augmentar passades les 6 de la tarda, tot i que la imatge que presentava la plaça Independència encara no feia sospitar que s'estigués celebrant un Sant Jordi d'estiu. Això sí, la presència de les germanes Dolors i Montserrat Bassa, entre les 7 i les 8 de la tarda, assegudes per firmar exemplars del seu llibre Carregades de raons, va originar una bona cua de gent. Miquel Correyero, Jaume Fàbrega, Martí Gironell, Xevi Xirgo, Carles Porta, Carles McCragh, Marta Gubau, Mar Bosch i Xavier Corominas també van asseure's per firmar exemplars a la plaça.

La fira del llibre d'estiu va comptar amb la visita de la consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàngela Vilallonga, que va fer una llarga volta per totes les parades xerrant amb els llibreters i escriptors, als quals els va voler mostrar el seu suport en aquesta jornada «tan estranya» en la qual tothom, menys els qui es passejaven amb una llauna de cervesa a la mà, duien la pertinent mascareta.



Mesures de seguretat

Carles Puigdemont, Rafel Nadal, Gonzalo Boye, Xavier Bosch, Pilar Eyre, Javier Cercas i Sandro Rosell. Les últimes novetats editorials –publicades poc abans i després del confinament– es trobaven fàcilment en totes les parades, entre pots de gel hidroalcohòlic que tothom feia servir abans de remenar els llibres. Al voltant de les 8 del vespre eren molt més nombrosos els compradors que rondaven per la plaça. Parelles –sense rosa– i famílies senceres envoltaven les parades de llibres, seguint sempre un circuit fixat amb tanques per evitar qualsevol mena d'aglomeració.

Amb els compradors més animats, a última hora a la plaça sí que s'hi podia respirar ambient literari. Més que modificar a la força el santoral, pel gremi de llibreters aquesta jornada va servir per «reivindicar el valor de la literatura, la lectura i la cultura». En aquest sentit s'expressava Mar Bosch, que va publicar la novel·la La dona efervescent durant el confinament. «Com a autora em feia il·lusió socialitzar la novel·la, perquè en el meu cas no vaig ni poder fer presentació física. Tot va quedar congelat i aquest era un dia per veure la reacció de la gent. El dia és la plasmació de l'esforç de tot un sector. M'he trobat a la Maria M. Mercè Cuartiella i ens hem animat mútuament. No sé res sobre la facturació, però veient que la gent ha acabat responent a la crida, podem ser bastant optimistes. Sobretot després de veure la situació de Barcelona i altres llocs on hi ha rebrots», explicava l'escriptora gironina.

«Després de viure confinats tantes setmanes i passar un Sant Jordi a casa, crec que necessitàvem viure una jornada així, dedicada al llibre. Jo he vingut a comprar l'últim d'en Rafel Nadal per la meva mare, tot i que un cop aquí, segurament acabaré comprant algun llibre més», assegurava Joana Gálvez, una de les primeres compradores que va passar per la fira del llibre. Ja a mitja tarda va passar per la plaça Manel Casadessús, per a qui «està bé que puguem comprar llibres a l'aire lliure. Però s'ha de reconèixer que això que estem celebrant avui no és una diada de Sant Jordi normal. No té res a veure amb la festa tradicional de cada any. En el meu cas he vingut a tafanejar una mica i no descarto acabar comprant alguna novel·la, tot i que encara no m'he decidit per cap».

Tant els llibreters, com els escriptors, com els lectors esperen que mai més s'hagi de celebrar un Sant Jordi en ple mes de juliol, tot i que per una vegada, sembla que aquesta diada provisional i atípica haurà servit per posar-los novament a tots amb contacte, mantenint les distàncies. Tothom espera que Sant Jordi no torni a passar calor i ens visiti en la seva data.