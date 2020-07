La Cambra del Llibre xifra la facturació del Sant Jordi d'estiu en el 25% de la del 2019

La Cambra del Llibre va anunciar ahir que la facturació del Sant Jordi d'estiu del passat dijous equival al 25% del que es va facturar al Sant Jordi del 2019, que va ser de 22,16 milions d'euros.



L'entitat va expressar el seu reconeixement a la col·laboració, el comportament cívic i el respecte dels ciutadans a les mesures de seguretat i higiene adoptades per les llibreries, i que havien estat avalades pel Procicat. La Cambra va agrair també el suport del Departament de Cultura de la Generalitat, de l'Ajuntament de Barcelona i de la Federació i l'Associació de Municipis de Catalunya, així com a les institucions del sector, com la Federació Espanyola de Cambres del Llibre i Cedro.

Cada municipi, indica, va «adaptar la protecció dels espais a la realitat de la seva trama urbana, demogràfica i de situació de salut, ja fos amb recintes perimetrals o zones tancades, amb registre i presa de temperatura, amb respecte per les distàncies de seguretat, control dels aforaments, neteja de mans i ús obligat de mascareta».

Les xifres finals s'aproximen a les previsions que havien fet des del Gremi de Llibreters de Catalunya. Segons havia explicat la seva presidenta, la gironina Maria Carme Ferrer, s'esperava assolir com a molt un 30 % de les vendes d'un Sant Jordi normal.

Tot i que encara no s'ha fet oficial un rànquing definitiu, com és habitual per Sant Jordi, Canto jo i la muntanya balla d'Irene Solà, L'espia del Ritz, de Pilar Rahola i Boulder d'Eva Baltasar encapçalen els llibres més venuts de la jornada en la categoria de ficció. M'explico. De la investidura a l'exili de Carles Puigdemont i Xevi Xirgo, Mar d'estiu de Rafel Nadal i A propòsit de no res de Woody Allen lideren la categoria de no ficció.