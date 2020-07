El festival Amb So de Cobla comptarà amb actuacions de Petitet i Pau Alabajos

Palamós acollirà del 4 al 8 d'agost la quarta edició del Festival de Cobla de Catalunya, Amb so de cobla. Es tracta de l'únic certamen del país dedicat a aquesta formació musical i té com a objectiu «transgredir» i presentar els instruments en «nous formats» però sense «perdre de vista» els seus orígens tradicionals.

Com a principal novetat d'aquest any, la cobla es fusionarà amb el circ a Circ & Cobla. En aquest espectacle, una coproducció del festival amb la Fira Mediterrània de Manresa, la cobla es fusionarà amb l'univers musical de Pep Pascual, que toca instruments atípics d'aquesta formació.

A banda, el festival també comptarà amb les actuacions de Petitet, que fusionarà cobla i rumba, i Pau Alabajos amb la Cobla Bisbal Jove, que reinterpretarà els temes del cantautor valencià a l'espectacle Viure. En el marc de la pandèmia, el festival es farà en un únic escenari al passeig de les Pites del municipi del Baix Empordà, adoptant totes les mesures de seguretat requerides.

El cartell del certamen compta també amb les actuacions de Pere Martínez, que al costat de la Cobla Marinada i Vicens Martín presentaran l'espectacle Llum, cançons, poemes i lluita, amb música de sonoritats flamenques i arranjaments propis de big band. També actuarà la portuguesa Névoa amb la Cobla de Farners, de tal manera que es fusionaran cobla i fado, i les belgues Formiga and Cigale amb la Principal de Tarragona, que marinaran cobla, acordió i arpa.

Adrià Bauzó, director artístic del festival, destaca l'evolució del so de la cobla «des de fa més de 150 anys» fins a arribar a un «nivell tècnic» que li permet fusionar-se amb qualsevol so. Per això considera que el so de la cobla «té de modern tot el que un sigui capaç d'imaginar-se o de fusionar».

Completen el cartell d'aquesta quarta edició del festival la Cobla Els Montgrins i la Principal de La Bisbal, que oferiran el vintè concert de la Costa Brava, Memorial Ricard Viladesau, i l'espectacle Som Terres de l'Ebre, a càrrec de la Cobla Ciutat d'Amposta, la primera d'aquestes característiques creada a les Terres de l'Ebre. Tots els espectacles seran gratuïts per al públic, tot i que caldrà inscriure-s'hi prèviament a través del web del festival.