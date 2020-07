El Grec descobreix la figura de Xavier Cugat a través dels ritmes tropicals

El Festival Grec de Barcelona homenatja el músic Xavier Cugat (Girona, 1900 – Barcelona, 1990), considerat un dels catalans més universals, amb l'espectacle de teatre musical I sing a song about bananas (una nit tropical amb Xavier Cugat), que es podrà veure el pròxim dimarts 28 de juliol al Teatre Grec de la ciutat Comtal.

Amb la direcció d'Ester Nadal, la dramaturga Helena Tornero ha indagat en la trajectòria polifacètica del músic i showman per bastir un espectacle més enllà de la imatge de «superficialitat» i «lleugeresa» pròpia de Hollywood que ha arribat als nostres dies sobre la figura de Cugat. A més de la vessant de difusor de la música llatina i afrocubana als Estats Units, l'obra es fixa en les dones que van acompanyar la seva trajectòria, veus femenines que protagonitza l'actriu Anna Moliner.

L'actor Xavier Ruano interpreta el mateix Xavier Cugat, i Ferran Vilajosana, un tercer paper des d'un punt de vista políticament incorrecte. «M'he enamorat de Xavier Cugat. Darrere d'aquest somriure sorneguer i d'anar a buscar aquesta superficialitat lleugera, hi havia una persona que va arribar a Cuba amb quatre anys, era un gran violinista però no el millor, i va marxar a Nova York, on va arribar a dormir a Central Park», va contextualitzar la directora de l'espectacle, Ester Nadal, durant una presentació celebrada ahir.

El títol de l'obra I sing a song about banana fa referència a una cançó que va popularitzar Cugat i que era originàriament un anunci per introduir els plàtans als Estats Units, en una època en la qual encara no es consumien.

L'espectacle s'endinsa més enllà del glamur, de les amistats amb Salvador Dalí i Frank Sinatra, i del personatge «darrere de les dones que hi van passant, i que les utilitza, com elles a ell». Anna Moliner es posa a la pell de dones com Rita Montaner, Carmen Miranda o Rita Hayworth, «dones que eren per si mateixes mereixedores d'explicar-ne una història», va assegurar Tornero. «Era important el paper de les dones perquè sempre hi ha una veu femenina quan pensem en les orquestres de Xavier Cugat», va apuntar.



Exportador de ritmes llatins

Segons el director del Grec, Cesc Casadesús, el festival d'aquest any, dedicat al pont amb l'Amèrica Llatina, no podia deixar de fer un homenatge a qui va ser exportador dels ritmes tropicals al món anglosaxó i també a Catalunya. El festival l'ha produït conjuntament amb el Taller de Músics, qui aporta l'Original Jazz Orquestra dirigida per David Pastor per posar aquests ritmes en escena.

L'orquestra està formada per exalumnes o talents que han passat pel taller, i té la voluntat d'impulsar els talents joves. Seran 19 músics, entre els quals tres coristes, Saphie Wells, Eva del Canto i Antonio Navarro. Amb les seves orquestres, Cugat va interpretar temes com Chiquita Banana o The Banana Boat Song, i sempre «es va saber vendre molt bé», va dir la dramaturga Helena Tornero. D'aquesta virtut se'n desprèn una de les seves frases més recordades: «Prefereixo tocar Chiquita Banana i tenir piscina, que interpretar Bach i morir-me de gana».

El gironí més internacional de la història va fer la seva carrera als Estats Units. «Els nord-americans no estaven acostumats als ritmes llatins i ell els va acostumar», va explicar Tornero, que va descobrir detalls com que Cugat apareix citat en obra de Tennessee Williams. L'obra va descobrint la biografia del violinista, arranjador, caricaturista, dibuixant i director d'orquestra català «camuflada» en les seves músiques.