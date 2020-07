Marina Subirats i Anna Ferrer seran investides «honoris causa» per la UdG

La Universitat de Girona va aprovar, en la sessió ordinària –no presencial- del Consell de Govern del passat 23 de juliol, la concessió del títol de doctora honoris causa a la sociòloga Marina Subirats i a la cooperant Anna Ferrer. Els doctors i doctores honoris causa són un referent clau en qualsevol Universitat, i «per aquest motiu la Universitat de Girona ha anat impulsant aquests reconeixements com un instrument de projecció de la universitat en el marc del context universitari català i internacional i de reconeixement a la trajectòria de recerca, acadèmica i cultural de les persones candidates proposades», segons va informar el centre en un comunicat.

La sociòloga Mariana Subirats Martori (Barcelona, 1943), que rebrà el títol a proposta del Departament de Pedagogia, és considerada una de les intel·lectuals més reconegudes del panorama universitari i cultural català i espanyol. Amb una trajectòria investigadora que s'inicia l'any 1965 i una trajectòria docent començada uns anys més tard, el 1970, i que s'estendrà més enllà de la seva jubilació, l'any 2006.

Per a la comunitat educativa de la UdG «ha estat un referent almenys en tres grans àmbits de l'anàlisi i la prospectiva social: les classes socials a Catalunya, la situació de l'escola rural a Catalunya i gènere i educació. En la memòria justificativa de la proposta també es valoren les responsabilitats polítiques» de Subirats, cosa que palesa que «no ha estat només una pensadora i investigadora eminent, sinó també una dona d'acció, sempre guiada per la lluita contra les desigualtats i per la millora de les condicions de vida dels més vulnerables».

L'activista i cooperant Anna Ferrer (Southend-on-sea, Essex, 1947), presidenta de la Fundació Vicenç Ferrer, serà distingida amb el títol de doctora honoris causa a proposta del rector de la UdG, Quim Salvi, amb l'aval del Consell de Direcció. Per a la UdG, Anna Ferrer «no és només un exemple de dedicació vital a la millora de les condicions de vida de les persones més vulnerables i desprotegides del planeta», sinó que també «posa en relleu el protagonisme invisibilitzat de tantes dones que han contribuït silenciosament a la construcció d'un món més just, més humà i més responsable», segons el comunicat.

La distinció del doctorat honoris causa s'atorga a personalitats rellevants de l'àmbit acadèmic, científic, cultural i social que hagin mantingut un lligam amb la Universitat de Girona i que hagin excel·lit en la seva tasca per tal d'integrar-les al Claustre de la UdG. Fins al moment, la Universitat de Girona ha atorgat aquest màxim reconeixement acadèmic a 29 persones, tres de les quals dones, i té aprovats –pendents d'atorgament– el títol a Daniela Tilbury, Pere Portabella i Josep M, Casasús. Amb aquestes dues noves incorporacions, la llista de doctors honoris causa de la UdG comptarà amb 34 noms de referència, sis dels quals dones.