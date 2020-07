Els Ocine Girona no reobriran finalment aquest dilluns

Girona seguirà com a mínim una setmana més amb només un cinema obert. Si bé la cadena Ocine havia anunciat que a partir de dilluns reobria les seves sales a Girona –les de Blanes i Platja d'Aro ja fa un mes que estan obertes–, finalment ha renunciat a fer-ho. Segons l'empresa, aquest canvi de plans està motivat «pels canvis de dates de les distribuïdores Disney i Paramount». D'aquesta manera, la ciutat seguirà comptant per ara amb només una sala de cinema oberta, el cinema Truffaut, que es troba actualment als Albèniz Plaça de la plaça Jordi de Sant Jordi. La veterana sala de projecció va ser la primera a reobrir portes després del confinament el passat 12 de juny. Per ara tampoc hi ha notícies dels cinemes Albèniz, que des del passat 13 de març, poc abans del decret d'estat d'alarma, no han reobert les portes.

D'aquesta manera, i després que aquesta setmana haguessin d'abaixar la persiana els cinemes de Figueres, ofereixen pel·lícules a les comarques gironines les sales de Blanes, Olot, Salt, Platja d'Aro i Roses, a més de Begur, Palafrugell i Torroella de Montgrí.