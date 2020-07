El 40è Festival de Torroella donarà el tret de sortida amb un concert solidari

El 40è Festival de Torroella de Montgrí arrencarà el pròxim diumenge 2 d'agost amb un concert en homenatge a les víctimes de la covid-19 a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès. El recital tindrà lloc a l'esplanada exterior de l'Espai Ter. Fins al dia 20 se celebraran els cinc concerts corresponents a l'edició, amb un terç de l'aforament i «condicions de seguretat sanitària».

El festival s'allargarà enguany de forma excepcional, amb actes que prosseguiran a la tardor, perquè l'organització no volia renunciar a cap dels esdeveniments preparats per commemorar el 40è aniversari del festival. Primer, arribarà un cicle de conferències sobre Beethoven a càrrec del divulgador musical Joan Vives, i al desembre, la inauguració de «la primera de les diferents etapes de què constarà» l'exposició que repassarà els 40 anys d'història del Festival de Torroella, des del primer concert, el 23 de juliol de 1981, fins a l'actualitat.

Quant als concerts de l'estiu, el quintet d'espectacles que hi havia previstos se celebraran tots a l'Espai Ter (l'inaugural, a l'esplanada exterior). L'Orquestra Simfònica del Vallès inaugurarà la 40a edició del amb un concert solidari i benèfic al qual seran convidats sanitaris, agents cívics, bombers i entitats socials del municipi, amb un programa monogràfic dedicat a Beethoven, del qual aquest any es commemora el 250è aniversari del seu naixement.

Tots els concerts d'aquesta edició s'emetran en directe, en streaming, per la web del Festival de Torroella i estaran protagonitzats per artistes de proximitat, músics que ja estaven programats per actuar al Festival aquest estiu, abans que es declarés la pandèmia: Orquestra Simfònica del Vallès; Jordi Savall; Gli Incogniti; Locum Congregatio, septet liderat pel violinista català Josep Colomé; i el pianista Josep Colom.



Nits de Jazz a l'Estartit

D'altra banda, el Jazz Festival l'Estartit, organitzat per les Joventuts Musicals de Torroella, no se celebrarà enguany. Però el jazz seguirà sonant a l'estiu a l'Estartit amb Les Nits de Jazz, un cicle de tres concerts entre el 7 i el 21 d'agost amb joves promeses del jazz de Catalunya. Se celebraran a la plaça de la Llevantina. Els protagonistes de les tres vetllades són la banda de jazz Dop Collective, que obrirà el cicle el 7 d'agost; seguirà el 14 d'agost el jove trompetista empordanès Joan Mar Sauqué, en format de quintet; i clourà el cicle el 21 d'agost la cantant i contrabaixista Gemma Abrié.