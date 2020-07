L'Ésdansa de les Preses tindrà una edició reduïda i de proximitat

Ni balls tribals, ni danses mil·lenàries ni companyies exòtiques. El Festival Ésdansa s'adaptarà aquest any a la situació d'excepcionalitat sanitària per mantenir una 38a edició que estarà marcada pels artistes «km 0». Amb reducció d'aforament però més funcions d'alguns espectacles, el certamen de dansa d'arrel tradicional se celebrarà a les Preses del 20 al 23 d'agost, segons ha informat l'organització en un comunicat.

Malgrat els condicionants, la directora del festival, Núria Feixas, assegura que continuen apostant pel binomi dansa i paisatge, per la creació, la divulgació i per les Nits Ésdansa. La potenciació dels artistes de casa no deixa enrere una mirada «més enllà de Catalunya», com la proposta del grup basc Elai Alai per endinsar-se en danses de diferents regions d'Euskal Herria.

Des del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, el president de l'entitat, Roger Casalprim, assegura que el festival s'ha adaptat a la situació amb totes les mesures de seguretat requerides per les administracions públiques. «Gràcies al suport dels associats, públic i l'entorn serà possible mantenir viva l'espurna de la cultura popular, símbol d'identitat del país», manifesta.

Les entrades per als espectacles de pagament es posen a la venda aquest dilluns, tot i que per als gratuïts caldrà fer una reserva prèvia «pel control exhaustiu dels assistents que requereix el context», destaca l'organització del festival, que fa unes setmanes ja va anunciar que s'estava treballant intensament per poder fer realitat l'edició d'enguany, tot i la situació.



Produccions molt locals

El festival s'iniciarà el dijous 20 d'agost amb l'escola l'Esbart Rocasagna de Gelida. Divendres 21 l'Esbart Manresà estrenarà Totes, una mirada a través de la dansa del moviment feminista. Aquest és un dels casos en què es faran dos passis per compensar la reducció d'aforament.

El Duet Daura, que vol donar a conèixer alguns dels instruments i danses tradicionals del territori pirinenc, presentarà el Bagul de la música Tradicional a la plaça Major de les Preses. Aquest any, a causa de la pandèmia, el públic no podrà descobrir les cultures que visitaven el festival cada any. No obstant això, l'organització es proposa una mirada més enllà de Catalunya i amb una «Nit de dansa basca» que tindrà lloc al Recinte Ésdansa amb la companyia Elai Alai de Portugalete (Biscaia).

L'Esbart Ciutat Comtal i Jordi Molina Quartet presentarà Baula, un espectacle on música i dansa es connecten i creen múltiples formes plàstiques en el temps i l'espai. La Festa al Parc continuarà omplint de música i dansa l'emblemàtic Parc de Pedra Tosca, aquest any amb diverses seccions de l'Esbart Marboleny.

Pel que fa a les propostes de creació, es veurà Vengo!, de Sara Cano, que a partir d'una cançó de tradició oral castellana fa un tribut al folklore vist des d'avui. En coproducció entre el Mercat de les Flors, Fira Mediterrània i Ésdansa es farà la preestrena de TRA, TRA, TRA, Tradició, una proposta d'Explica Dansa, que consisteix en una conferència ballada amb connexions via streaming.

Idi Begi, de la companyia basca Proyecto Larrua, que s'havia de veure al Sismògraf d'Olot, arribarà a l'Ésdansa. A més de projeccions de pel·lícules i presentacions de llibres ballades, s'han reconvertit les tradicionals Nits Ésdansa en uns concerts de petit format.