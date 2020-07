Sons del Món extrema les mesures de distanciament per assegurar la celebració del festival

El festival Sons del Món, que dona el tret de sortida aquest divendres amb el concert de Sopa de Cabra, ha augmentat la distància de metre i mig entre espectadors per tal d'assegurar la celebració del certamen en cas que els requisits s'endureixin. Una decisió presa arrel de les restriccions imposades a Barcelona i la seva àrea metropolitana i que han fet perillar alguns esdeveniments culturals. "És una manera de posar més ous al nostre cistell a favor en cas que es posés en dubte la continuïtat del festival", ha dit aquest dilluns el seu director, Xavier Pascual, que celebra haver venut el 70% de les entrades. Fins al 15 d'agost passaran per la Ciutadella de Roses (Alt Empordà) artistes com Sílvia Pérez Cruz, Manel o Els Amics de les Arts.

"La gent té ganes de venir al festival, de veure els seus artistes preferits en directe, i arranquem amb mesures de seguretat que van més enllà de les pròpies marcades pel Procicat", ha assegurat Pascual. Amb una distància superior de metre i mig entre espectador i unitats afectives, l'aforament s'ha vist reduït de 2.200 espectadors a 800 butaques preassignades. Inicialment, l'organització havia previst fer un seient sí un seient no, però han decidit complir "encara amb més mesura" anticipant-se a un possible permís requerit pel Procicat.

El festival va posar a la venda 7.200 entrades, amb bon ritme de vendes, fins que els rebrots van comportar una davallada de les vendes. Dimecres passat, però, confirmen una nova remuntada, "amb vendes acceptables per la situació que s'està vivint". "Arranquem la setmana amb un 70% i esperem que hi hagi 'sold outs'", ha dit Pascual.

Els protocols contemplen circuits d'entrada i sortida, identificació del públic per poder controlar els contactes en cas de positius de Covid, distància de seguretat i gels, entre d'altres. El públic podrà seure en unitats afectives.

L'alcaldessa de Roses, Montserrat Mindan, ha dit que Sons del Món ha estat capaç de preparar un gran esdeveniment complint totes les mesures. "És necessari que demostrem a tothom que som capaços d'anar-nos adaptant a aquesta nova normalitat", ha apuntat.

Per la seva banda, el director de l'ICEC (Institut Català d'Empreses Culturals), Miquel Curanta, s'ha referit a l'advertiment del president de la Generalitat, Quim Torra, sobre els pròxims deu dies "claus" per a l'evolució de la pandèmia. "Jo tinc la seguretat que passi el que passi en els deu dies vinents o en el que queda d'any, estic convençut que podrem seguir parlant de la cultura com un espai segur", ha assenyalat.



Cartell

La 13a edició del festival de l'Alt Empordà acollirà nou concerts. Stay Homas (9 d'agost), Miki Núñez (7 d'agost) i Manel (8 d'agost) ja han exhaurit totes les localitats i Sopa de Cabra (31 de juliol) i Pablo López (13 dagost), ho estan a punt de fer.

També actuaran Els Amics de les Arts (14 d'agost), Diego el Cigala (1 d'agost), Sílvia Pérez Cruz, acompanyada de Marco Mezquida (2 d'agost), i Lola Índigo, que serà l'encarregada de tancar el festival el 15 d'agost.