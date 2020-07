El Sons del Món ja ha venut el 70% del total d'entrades

La tretzena edició del festival de música Sons del Món de Roses comença aquest divendres. De les 72.000 entrades que l'organització va posar a la venda, ja se n'han exhaurit el 70%. Artistes com els Stay Homas, Manel o Miki Núñez ja han venut totes les seves localitats i d'altres com Sopa de Cabra, que enceta el festival, o Pablo López, són a punt de fer-ho.

Quan la Generalitat va recomanar fa dues setmanes que la població de Barcelona no sortís de la ciutat, el ritme de venda d'entrades es va reduir, va explicar ahir en roda de premsa Xavi Pascual, director del festival. La setmana passada, però, es va reactivar, tot i que no ha arribat al nivell d'abans de l'anunci. Com tants altres esdeveniments culturals, l'organització de Sons del Món ha refet l'estructura del festival per adaptar-la a la situació sanitària. De 2.000 butaques que tenia disponibles en una edició normal, s'ha passat a tenir-ne 800 i, excepte entre aquells que comparteixin vincle, la resta de localitats estaran separades i l'ús de mascareta serà obligatori per a tothom. En aquest sentit, Pascual assegura que les mesures «van més enllà» de les que dicta el Procicat.

D'altra banda, Montse Mindan, alcaldessa de Roses, va lamentar que països com França recomanin als seus ciutadans no visitar Catalunya quan, segons diu, «molts d'aquests territoris estan pijtor que nosaltres». Malgrat això, Mindan es va mostrar optimista i va demanar confiança en el sector: «Per ser capaços hem de creure que ho som». A més, l'alcaldessa va posicionar-se en contra de les aturades en el món de la cultura i va assegurar que «si ho deixem de fer tot, ens arruïnarem, i no només econòmicament».