El festival MontPhoto de Lloret de Mar celebrarà la 24a edició en línia

Per primera vegada en les seves 24 edicions, el festival de fotografia MontPhoto se celebrarà exclusivament en línia. El certamen amb seu a Lloret de Mar és un dels cinc més importants del món dedicats a la fotografia de natura. Proposarà ponències i trobades a través de la xarxa amb figures com Kathy Moran, editora de la revista National Geographic, Jari Peltomäki, fotògraf professional de vida salvatge, o Katy Gómez, guanyadora del prestigiós concurs Travel Photographer of The Year 2020.

El festival ha rebut més de 14.000 fotos procedents de 68 països que optaran als diversos premis d'aquesta edició, que repartiran un total de 25.000 euros. La cita se celebrarà entre el 30 de setembre i el 3 d'octubre de 2020. Segons ha assegurat Paco Membrives, un dels impulsors del certamen, aquest any el coronavirus «ens ha canviat la vida, però el compromís amb els nostres seguidors ens obliga a reinventar-nos apostant per una edició virtual».