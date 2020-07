Temporada Alta 2020 es farà "passi el que passi". "Volem fer i farem el festival", ha afirmat el director del festival, Salvador Sunyer, que ha assegurat que l'objectiu d'enguany és "mantenir el compromís" amb la cultura i contribuir a que "rebroti" tot i la pandèmia. Un fil argumental que ja s'evidencia al cartell, on hi apareix una fotografia d'un bosc cremat: "Es tracta de dir que on s'ha cremat la terra el sòl és fèrtil i les cendres serveixen, però s'han de regar". Aquest dimarts han presentat 19 produccions i corproduccions entre les quals hi ha Boubetoya, que serà l'espectacle inaugural. Es tracta d'una reflexió sobre la situació actual escrita per Julio Manrique, Sergi Pompermayer, Cristina Genebat i Ivan Benet.