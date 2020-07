La 080 Barcelona Fashion digital tindrà lloc entre el 14 i el 17 de setembre

La propera edició del 080 Barcelona Fashion ha d'adoptar per primera vegada un format íntegrament digital per adaptar-se a la situació provocada per la covid-19 i se celebrarà entre el 14 i el 17 de setembre pròxims. El certamen de moda, que impulsa la Generalitat, va presentar ahir els dissenyadors i marques que desfilaran en la propera edició de la passarel·la, entre els quals hi ha Custo, Escorpion, Guillermina Baeza i Mayte By Lola Casademunt.

Segons va informar ahir l'organització en un comunicat, en aquesta 26a edició de la passarel·la, que en els anys anteriors havia posat l'accent en la sostenibilitat, les noves tecnologies i els nous formats d'exhibició, es mantindrà aquesta línia i s'aprofitarà el format digital per dirigir-se a un públic més internacional.