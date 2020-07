El FASTT de l'Empordà s'adapta a la situació amb una edició de proximitat

El festival d'arts escèniques de l'Empordà FASTT torna enguany amb un nou format en una edició especial adaptada a les circumstàncies. L'edició d'enguany es portarà a terme el dissabte 22 d'agost i es desenvoluparà entre Garrigàs, Palau de Santa Eulàlia i Siurana, segons va informar ahir l'organització del certamen, que compta amb el recolzament dels tres municipis, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i la Diputació de Girona.

Aquesta edició es dividirà en dues parts. Durant el dia es representaran en els escenaris petites peces creades pels habitants voluntaris dels municipis, dinamitzades per la companyia teatral La Nave Va. A la nit, a l'era del Mas Gironí de Garrigàs, es representarà un espectacle pensat per a l'ocasió i també hi haurà un concert. L'espai tindrà aforament limitat.