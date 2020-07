Les boques obertes de Cristina García Rodero i un inèdit Leopoldo Pomés, protagonistes de l'XI Biennal Xavier Miserachs

La Biennal de fotografia Xavier Miserachs de Palafrugell tornarà a obrir les seves portes aquest dissabte. Ho farà amb cinc exposicions en diferents espais de la localitat, entre les que destaquen les de la fotògrafa de Puertollano (Ciudad Real) Cristina García Rodero i la del desaparegut Leopoldo Pomés. La de la fotoperiodista de l'Agència Magnum mostra un seguit de retrats amb un element en comú, la boca oberta dels protagonistes. "La veritat és que la boca defineix tota l'expressivitat, com el plor d'un nadó, el crit d'una persona, el somriure o el dolor", assenyala García Rodero.

En total són 63 les fotografies que fan un repàs a 41 anys de voltar per diferents llocs del món, on ha captat algunes de les instantànies que l'han fet coneguda. García Rodero reconeix que tenir l'instint per ser al lloc adequat en el moment adequat "no és fàcil". "És una passió i cal que tinguis aquest sentiment, la tècnica al final s'aprèn", remarca.

Una passió que la retratista de Puertollano assegura que segueix mantenint. "Continuo tenint ganes d'anar-me'n a un país on no entens a ningú i sense saber què t'hi trobaràs i això és el més important, la capacitat que et segueixi emocionant. En aquest sentit, encara em sento molt jove", destaca.

Un "homenatge" a Leopoldo Pomés

L'altra aposta de la Biennal és l'homenatge que fa a Leopoldo Pomés. 'Després de tot', és una sèrie d'instantànies que el fotògraf publicista mort fa un any a Girona va fer i que encara no havien vist la llum. La mostra, comissariada per

Karin Leiz i Juliet Pomés Leiz -viuda i filla de Pomés- amb el suport tècnic i d'arxiu d'Isabel Fàbregues, mostra prop de 100 retrats d'una de les figures de la generació de Xavier Miserachs.

"Volíem reflectir algunes característiques que l'han acompanyat sempre i que la gent potser no s'havia fixat i que per nosaltres serveixen per entendre la seva forma de mirar i pensar", remarca Karin Leinz.

Una mirada de Pomés que evidencia el seu interès per l'arquitectura, present en moltes de les instantànies. La seva filla Juliet explica que el gust per les formes geomètriques va començar arran d'un encàrrec, però que a partir d'allà va persistir durant tota la seva obra.

"Amb moltes ganes"

Com en tots els actes culturals, des de l'organització reconeixen que la covid els ha generat "obstacles importants" a l'hora de decidir si es tirava endavant amb l'exposició. La directora de de la Biennal Xavier Miserachs, Maria Planas, explica que "tenien moltes ganes" per part de tots els actors que la fan possible i no s'ho van pensar.

"Hi havia una paràlisi cultural tan gran que vam creure que s'havia de fer. Ara la gent ha de venir, amb responsabilitat i de manera assenyada, però no hi ha d'haver cap mena de problema", explica Planas.

I és que, com a tot arreu, per entrar a visitar la mostra cal netejar-se les mans, fer-ho amb mascareta i seguir un sentit únic. A més, l'aforament estarà controlat per tal d'evitar el risc de contagi per coronavirus.