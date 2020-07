Edna Sey i la seva explosiva passió per la música soul arriben al festival Tempo

Coneguda per ser una de les integrants –al costat de les seves germanes Yolanda i Kathy– del trio de gospel The Sey Sisters, Edna Sey va decidir fa un temps emprendre un projecte personal amb el qual explora la seva passió per la música soul i altres influències que l'han marcat artísticament al llarg de la seva trajectòria. El primer fruit d'aquesta aventura va arribar el 2015 amb l'EP Just being myself, al qual va seguir, el 2018, Stay focused, el seu explosiu debut en llarg. Avui a partir de les nou de la nit portarà tota la seva energia a l'escenari del Passeig Arqueològic de Girona, dins el festival Tempo.

«Soc molt amant del soul, i he format part de moltes bandes que practiquen aquest gènere, per aquest motiu em vaig atrevir a iniciar un projecte amb temes propis i personals», explica Edna Sey sobre els orígens del projecte. «Volia deixar sortir la inspiració i mostrar la meva visió del soul. Tenia la necessitat d'expandir-me una mica més», afegeix la cantant catalana d'origen ghanès, que estarà acompanyada damunt l'escenari per Txema Riera (teclats), Pau Picornell (bateria), Pep Cols (baix) i Josep Monar (guitarra).

La cantant es mostra il·lusionada amb el concert d'aquesta nit, sobretot tenint en compte la difícil situació per la qual travessa el món de la cultura. Com molts altres artistes, la cantant també s'ha vist afectada pel confinament i la posterior incertesa que viu el món de la música, amb la dificultat de poder mirar a l'horitzó més pròxim. «Tots els concerts que podíem tenir programats s'han mogut o cancel·lat. Per això estem molt contents que el Tempo hagi decidit seguir endavant, encara que el públic no pugui aixecar-se i ballar com faria en una situació normal», assenyala. «No podem fer gaires plans, però cada concert que fem ens el prenem amb el màxim d'energia», afegeix. Davant l'amenaça de restriccions en el sector de la cultura, Sey creu que tenen el mateix dret a treballar, amb totes les mesures de seguretat, que la resta de sectors. «Cal dir que des del món de la cultura s'ha fet un gran esforç per adaptar els espais i fer-los segurs», argumenta.

«Black lives matter»

Edna Sey participa des de fa temps en diverses iniciatives contra el racisme i per aquest motiu ha estat també part activa en les protestes per l'assassinat de George Floyd per part d'un agent de la policia als Estats Units. No obstant això, la cantant creu que la lluita contra el racisme i la xenofòbia no s'ha de quedar només en un eslògan. «Estem contentes amb tot aquest moviment, però és important que no ens quedem només amb l'eslògan dels Estats Units i que mirem també tot el que està passant aquí», explica Sey. «Al nostre país també existeix discriminació amb la població migrant, amb la descendent, i amb totes aquelles persones que no són blanques. S'ha de tenir en compte com se'ns tracta i com se'ns veu. Aquest racisme ve des de dalt, és institucional, per exemple amb els CIE, amb totes aquestes persones que després d'un llarg viatge aconsegueixen travessar la frontera en comptes de permetre'ls una vida digna, se'ls tracta com a presoners», defensa.