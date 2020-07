La NASA llança Mars 2020, la missió més ambiciosa per al planeta vermell

La NASA va llançar ahir amb èxit Mars 2020, una missió que vol fer història i trobar restes de restes de microorganismes que haurien existit fa milions d'anys al planeta vermell. A bord del coet Atlas V, el nou rover de l'agència espacial nord-americana, el Perseverance, es va enlairar puntualment a primera hora del matí des de la base situada a Cap Canaveral. Està previst que el viatge de la missió cap a Mart duri set mesos i que la nau hi aterri per tant a finals de febrer de 2021.

El destí final de Perseverance és el cràter Jezero, format per l'impacte d'un meteorit fa milions d'anys i que conté les roques més antigues que es poden trobar sobre la superfície de Mart. El principal motiu pel qual s'ha escollit aquest cràter és que els rius podrien haver-hi portat molècules orgàniques o fins i tot microorganismes, segons els responsables de l'agència espacial.

Aquesta serà la primera vegada que el rover incorpora un sistema d'intel·ligència artificial que analitzarà el terreny i prendrà les decisions oportunes per poder desplaçar-se per la superfície del planeta. La missió compta també per primera vegada amb una sèrie de càmeres i micròfons que apunten a la superfície i que permetran veure i escoltar l'aterratge.

El rover Perseverance, que té la mida d'un cotxe i pesa una tona, compta amb set instruments principals per poder realitzar la seva tasca. Destaca una càmera per a imatges panoràmiques i estereoscòpiques per estudiar els minerals i ajudar a operar el rover; una sofisticada estació meteorològica de fabricació espanyola; una eina per produir oxigen a partir de diòxid de carboni; un espectròmetre de fluorescència de raigs X per estudiar la composició de materials de la superfície; un radar capaç de penetrar en el subsòl; un espectròmetre Raman de raigs ultraviolats, per detectar molècules orgàniques i fer anàlisis fins de minerals; i la SuperCam, un petit laboratori capaç de captar imatges i realitzar una completa anàlisi de composició química i mineralogia.

Aquest també serà el primer rover que prengui mostres de terra marcià amb la intenció de guardar-les en el seu interior fins que una altra missió, prevista per l'any 2031, reculli els vials i els torni a la Terra per ser analitzats. A més, i per primera vegada en la història de les missions de la NASA, el robot incorpora un petit helicòpter capaç de volar a fins a 10 metres d'altura. Es tracta d'un prototip semblant a un dron que podrà enviar imatges més precises sobre la geografia del planeta vermell.