Cançons noves i els himnes de sempre de Sopa de Cabra inauguren el Sons del Món

Sopa de Cabra ha inaugurat aquest divendres la 13a edició del festival Sons del Món amb un concert a la ciutadella de Roses (Alt Empordà). El grup ha posat a prova en directe 'La gran onada', el nou disc de la formació, però no han oblidat els èxits de sempre. Unes cançons que ja gairebé s'han convertit en himnes com L'Empordà, El boig de la ciutat, El Far del sud o Camins i que han fet embogir el públic que les han corejat i ballat però, això sí, des de les seves localitats i amb les mascaretes posades seguint les mesures de protecció contra la covid-19. El festival acollirà un total de nou concerts i arranca amb el 80% de les entrades venudes.

Després del ja clàssic "Bona nit, malparits!" amb el que Gerard Quintana ha saludat el públic, Sopa de Cabra ha escalfat motors amb Fràgil, una de les cançons del seu nou disc i l'ha enllaçat amb Farem que surti el sol, el primer tema que van publicar de 'La gran onada'. "Sopa de Cabra està recuperant ara la gira que havia d'haver fet al març i a l'abril i és una gira on es poden escoltar les cançons del nou disc però el repertori també inclou els èxits de sempre i el fan sortirà molt content perquè això acabarà sent un karaoke", augurava abans del concert el director del festival, Xavi Pascual.

I no s'equivocava. El grup ha continuat amb dos temes més de 'La gran onada', Diuen Adéu i La Llibertat, aquesta darrera inspirada en Jordi Cuixart segons ha explicat Quintana des de l'escenari: "Hi ha gent que per creure en la democràcia no té llibertat i hi ha gent que per pixar-se en la democràcia està en llibertat, començant per la monarquia".

Per al delit dels fans de Sopa de Cabra, el grup no ha oblidat cap dels himnes que van marcar tota una època i després d'aquestes dues cançons han fet embogir els fans amb Per no dir res i Si et quedes amb mi. A partir d'aquí, els de Gerard Quintana han anat desgranant un repertori que ha anat intercalant cançons de sempre amb les del nou treball, amb el so característic de Sopa de Cabra.

El grup ha abandonat per primer cop l'escenari després de la descàrrega d'energia de L'Empordà, que ha ressonat per la badia de Roses. Sense fer-se pregar massa pel públic, han tornat poc després amb un primer bis que ha començat amb El boig de la ciutat i ha continuat amb Seguirem somiant i Els teus somnis.

Enmig d'aquest paisatge oníric, Sopa de Cabra ha tornat a marxar de l'escenari mentre els fans clamaven per continuar la festa. I no han decebut amb un segon bis en el qual han sonat Fronteres, Tot queda igual i, finalment, Camins que ha posat el colofó a una nit màgica.

Mesures de seguretat

Els fans han pogut ballar i cantar però des del seu seient i complint totes les mesures de seguretat: mascareta, distància social i higiene de mans. El director del festival, Xavi Pascual, ha concretat que de les 2.200 localitats que hi havia habitualment als concerts a la ciutadella de Roses en aquesta edició del festival es limiten a 800. Les fileres estan separades per 1,5 metres i el públic seu per grups afectius, deixant també seients buits entre grups.

Tot i això, Pascual reivindica un cop més que els festival poden oferir "cultura segura" seguint protocols estrictes. "Estem molt contents i satisfets de poder oferir aquesta tretzena edició de Sons del món, que durant molt temps ha penjat d'un fil", ha subratllat Pascual que agraeix "la determinació" d'ajuntament, Diputació de Girona i Generalitat per recolzar la proposta "en moments molt complicats".

La 13a edició del festival de l'Alt Empordà acull, en total, nou concerts. Apart de Sopa de Cabra, passaran per l'escenari Diego el Cigala (1 d'agost), Sílvia Pérez Cruz acompanyada de Marco Mezquida (2 d'agost), Stay Homas (9 d'agost), Miki Núñez (7 d'agost), Manel (8 d'agost), Pablo López (13 d'agost) i Lola Índigo (15 d'agost). El festival arranca amb el 80% de les entrades venudes.