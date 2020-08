El festival Portalblau apel·la al "sentit de l'humor, paciència i empatia"

Cristina Torres, la nova directora de festival Portalblau de l'Escala-Empúries, tindrà un debut aquest dissabte més complicat del que ningú no podia esperar causa de la pandèmia i d'unes mesures de seguretat que la porten a apel·lar al "sentit de l'humor, paciència i empatia" per superar aquests "temps tan estranys".

Malgrat les dificultats, Torres inaugura una cita "reivindicativa", en què el públic l'ha ajudat a sentir-recolzada, com ho confirma que quatre dels espectacles hagin esgotat les entrades abans de l'estrena.

La directora explica que la compra de localitats ja anava en anys anteriors "sense preocupacions", però que, ara, tothom s'espera a l'últim moment davant la incertesa que marca l'actualitat.

La venda va "bé", tot i que la qualifica de "desordenada" i puntualitza que s'han esgotat les entrades per a l'espectacle inaugural, "Bàrbars", per a les dues funcions d'"A la llum del dia" i per als concerts de Gemma Humet i els Amics de les Arts.

La primera d'aquestes propostes és una narració dramatitzada de textos de Joan Brossa, Pere Quart, Kavafis o Dolors Miquel a càrrec de Jordina Biosca, acompanyada a la guitarra per David García.

Kavafis és protagonista absolut de "A la llum del dia", una trobada poètico-musical que encarna l'esperit mediterrani en què es basa el Portalblau.

La seva directora destaca en aquest àmbit altres actuacions, com la de Maria Jaume o la dels germans Alessio i Giancarlo Arena, "dos napolitans que toquen les cançons que els van influir i que adaptaven a casa les tardes de diumenge".

Cristina Torres recorda que un dels grans atractius del festival és comptar amb escenaris com els jardins de la muralla grega d'Empúries, "la finestra davant de la mar" que és Mar d'en Manassa i, sobretot, el Fòrum Romà de les ruïnes d'Empúries.

Amb aquests ingredients, Torres creu que es genera un còctel que va "més enllà" d'una programació musical a la Costa Brava, ja que inclou dramatitzacions i afegeix components com la cessió de part dels diners de les entrades al Banc d'Aliments de l'Escala.

"També s'ha decidit contractar joves nascuts en aquesta localitat i que es dedicaran a tasques organitzatives i s'ha fet una forta aposta per la reducció de plàstics", afegeix.

Al visualitzar el que serà el festival, agraeix que, en època de cancel·lacions i suspensions, l'Ajuntament de l'Escala hagi donat suport "fermament" a la cultura.

Els aforaments seran de totes maneres molt reduïts, amb només 450 localitats al Fòrum, 80 a Mar d'en Manassa i 100 en els jardins de la muralla.

"En el primer hi podria cabre més gent, unes vuit-centes persones, però hem volgut deixar-lo en 450 perquè tothom tingui una bona experiència", subratlla.

La distància està assegurada i se subministrarà el ja clàssic gel hidroalcohòlic al costat d'altres mesures que, per evitar distorsions en la vivència d'un festival a la Costa Brava, exigiran aquesta fórmula de "sentit de l'humor, paciència i empatia" que recomana la directora.