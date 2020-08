García Rodero i Leopoldo Pomés, protagonistes de la Biennal Xavier Miserachs

La XI Biennal de fotografia Xavier Miserachs de Palafrugell obrirà avui amb cinc exposicions en diferents espais de la localitat, entre les quals destaquen Con la boca abierta de la fotògrafa Cristina García Rodero i Després de tot del desaparegut Leopoldo Pomés. A més, la Biennal comptarà amb l'exposició Josep Pla vist per Eugeni Forcano, el reportatge que el fotògraf va fer a l'escriptor el dia del seu 70è aniversari; l'exposició Retrats de felicitat efímera (1928-1939), de Pere Palahí, banquer de professió i fotògraf d'afició que va documentar el teixit social de l'Empordà dels anys trenta, i la mostra exterior instal·lada en diferents parets del centre del municipi Nusatrus, de Lluís Català.

La de la fotoperiodista de l'Agència Magnum mostra un seguit de retrats amb un element en comú, la boca oberta dels protagonistes. En total són 63 les fotografies, que es podran veure a l'Espai Cultural la Bòbila Vella, que fan un repàs a 41 anys de voltar per diferents llocs del món, on ha captat algunes de les instantànies que l'han fet coneguda. García Rodero reconeix que tenir l'instint per ser al lloc adequat en el moment adequat «no és fàcil». «És una passió i cal que tinguis aquest sentiment, la tècnica al final s'aprèn», remarca. Una passió que la retratista de Puertollano assegura que segueix mantenint. «Continuo tenint ganes d'anar-me'n a un país on no entens a ningú i sense saber què t'hi trobaràs. En aquest sentit, encara em sento molt jove», destaca.

L'altra aposta de la Biennal és l'homenatge que fa a Leopoldo Pomés. Després de tot, que es podrà veure al Museu del Suro, és una sèrie d'instantànies que el fotògraf publicista mort fa un any a Girona va fer i que encara no havien vist la llum. La mostra, comissariada per Karin Leiz i Juliet Pomés Leiz –viuda i filla de Pomés–, amb el suport tècnic i d'arxiu d'Isabel Fàbregues, mostra prop de 100 retrats d'una de les figures de la generació de Miserachs. «Volíem reflectir algunes característiques que l'han acompanyat sempre i que la gent potser no s'havia fixat i que per nosaltres serveixen per entendre la seva forma de mirar i pensar», remarca Karin Leinz. Una mirada de Leopoldo Pomés que evidencia el seu interès per l'arquitectura, present en moltes de les instantànies.

L'organització reconeix que la Covid els ha generat «obstacles importants» a l'hora de decidir si es tirava endavant amb l'exposició. La directora de la Biennal, Maria Planas, explica que tenien «moltes ganes» per part de tots els actors que la fan possible i no s'ho van pensar.

Les cinc exposicions es podran visitar fins al pròxim 11 d'octubre.