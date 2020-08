Manel Bayo i Adrià Gamero, guanyadors del programa «Exposicions viatgeres»

Els projectes Contra natura, de Manel Bayo, i La construcció d'un simulacre, d'Adrià Gamero han estat seleccionats guanyadors de la convocatòria per al 2020-2021 del programa Exposicions viatgeres. Aquesta convocatòria del programa s'ha vist afectada per la situació sanitària, i per això ha calgut renovar terminis. Així doncs, s'ha hagut d'ajornar el període expositiu dels dos projectes guanyadors, de manera que la inauguració de les itineràncies serà al setembre del 2021 i no aquest any, com estava previst.

Contra natura, Manel Bayo reflexiona sobre les formes d'entendre la pràctica artística. La proposta està articulada a partir de quatre sèries de dibuixos o pintures que comparteixen l'ambient botànic, la passió pel dibuix naturalista i una certa ambigüitat formal que l'apropa conceptualment a una possible intenció surrealista, segons ha informat la Diputació de Girona en un comunicat. El jurat ha escollit aquest projecte «pel fet de ser una proposta expositiva original en sentit global, que reivindica el dibuix com a tècnica artística contemporània i, concretament, per haver sabut treure el dibuix científic del seu context i atorgar-li una dimensió artística», segons el veredicte.

De la seva banda, a La construcció d'un simulacre, Adrià Gamero parteix de la idea del paisatge com a construcció vinculada a l'acte artístic. L'exposició es compon d'una trentena de peces, mitjançant les quals Gamero ens parla del territori i dels usos. En aquest cas, el jurat destaca «la coherència del discurs amb el resultat. Ha valorat la manera com l'artista reflexiona sobre el paisatge i el territori i el fet de treballar-lo des d'una vessant molt plàstica».

Exposicions viatgeres forma part del programa d'exposicions itinerants que impulsa la Diputació de Girona amb la finalitat d'apropar l'art i la cultura a la ciutadania i promoure la creació.