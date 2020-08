Porta Ferrada arrenca diumenge amb el 80% d'entrades venudes

El Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols arrencarà demà diumenge amb un concert protagonitzat per Pablo López amb les entrades esgotades i en una nova ubicació, «més àmplia i confortable», El Guíxols Arena. Segons ha informat la promotora The Project en un comunicat, en aquest recinte s'han extremat les mesures sanitàries i de seguretat per aplicar tots els protocols, ampliant les exigències del Procicat.

Tot i que l'organització del festival va haver de modificar bona part del cartell, degut a les restriccions actuals, el programa d'aquest any inclou, a més de Pablo López, altres artistes de renom com Los Secretos, Albert Pla, Nil Moliner, Jethro Tull, Andrea Motis, Ara Malikian, Amaral, Miguel Poveda o Manel. El 80% de les entrades per aquesta edició ja s'han exhaurit.

«El nostre públic ens ha fet costat, com també ho han fet els patrocinadors i les institucions publiques: Generalitat, Diputació i Ministeri de Cultura. Per sobre de tots, agraïments molt especials a l'Ajuntament de Sant Feliu, per prioritzar la cultura i posar tots els recursos al seu abast per garantir el festival», ha assegurat el director del certamen Iñaki Martí.

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols «ha apostat fort per defensar, en un any complicat, la celebració de la seva cita estival amb la música en directe», amb algunes novetats com el nou Village, que presenta «una espectacular disposició, amb gran amplitud d'espai i zona lounge» segons afegeix la promotora. Així mateix, en aquest espai, s'ofereix «una variada oferta gastronòmica i una programació exclusiva, que en aquesta edició inclou dues nits d'homenatge molt especials».

D'una banda, hi haurà una vetllada dedicada a la memòria de Pau Donés –que va passar part de la seva adolescència al municipi de la Costa Brava– amb el trio base que el va acompanyar durant els últims deu anys i convidats especials que l'organització anunciarà en els pròxims dies. Així mateix, el festival també commemorarà els 40 anys de la públicació de l'àlbum London Calling de The Clash, amb una nit que inclourà la projecció d'un documental, una actuació en directe i una sessió al voltant de la música de la banda de punk britànica que va liderar Joe Strummer.