Chassol tanca un atípic Festival de Peralada amb el seu nou film musical «Ludi»

El polifacètic Christophe Chassol va tancar divendres un Festival de Peralada atípic portant a l'escenari el seu nou film musical, Ludi. Inspirat en la novel·la El joc de les granisses, de Hermann Hesse, l'espectacle fusiona els conceptes del joc i el temps amb la música i les imatges. Damunt de cada seqüència d'aquesta particular pel·lícula sonora, el pianista i compositor francès hi harmonitza els sons que ell en concep com a característics. I així neix la música de Ludi, en una nova demostració de per què a Chassol se'l considera el pare del gènere ultrascore. De Ludi, Chassol en diu que el missatge que vol transmetre al públic és clar: «És un film musical que parla del joc i de les seves múltiples facetes; allò que vull ensenyar és que la competició no serveix per res», afirma.



Tret de sortida del Portalblau

D'altra banda, ahir va estrenar-se el festival de l'Escala i Empúries, el Portalblau. Va fer-ho amb l'espectacle Bàrbars, a càrrec de Jordina Biosca i David García.

Cristina Torres, la nova directora del festival, declara que la venda d'entrades ha anat «bé», tot i que la qualifica de «desordenada». A hores d'ara, s'han esgotat les entrades per a les dues funcions d' A la llum del dia i pels concerts de Gemma Humet i els Amics de les Arts.