L'edició telemàtica del Festival de Peralada aplega 91.288 seguidors

El Festival Castell de Peralada Livestream, l'edició telemàtica del Castell de Peralada, ha aplegat 91.288 usuaris que han seguit el certamen a distància, segons han informat aquest dilluns els organitzadors. Amb l'arribada de la pandèmia de covid-19, es va decidir suspendre'l en el seu format presencial i van apostar per fer-ne una edició a distància aprofitant les noves tecnologies i amb públic presencial molt limitat a col·lectius als quals el festival ha volgut retre homenatge.

S'han fet 11 actuacions a través de diferents plataformes, com la televisió, la ràdio i la retransmissió per internet, i hi han passat la bailaora María Pagés; l'artista plàstic Santi Moix amb l'Orquestra Simfònica del Liceu dirigida per Josep Pons; el cantant i compositor Alfonso de Vilallonga; el tenor David Alegret; el pianista Rubén Fernández; la soprano Sabina Puértolas, i el pianista Rubén Fernández Aguirre, entre altres artistes.

A banda de les actuacions, el Festival de Peralada ha organitzat unes jornades de debat digital en què els artistes i el món cultural ha pogut compartir impressions i analitzar l'impacte del coronavirus sobre el sector. Sondra Radvanovsky i Rufus Wainwright van dialogar a través de les noves tecnologies al voltant de la Prima Donna; María Pagés, Carlos Álvarez i Josep Pons van debatre sobre el futur dels festivals després de la pandèmia, i David Alegret va conversar sobre la composició i la música del segle XXI amb Alberto García Demestres, Albert Guinovart, Rubén Fernández Aguirre i Miquel Ortega.

El director del festival, Oriol Aguilà, ha celebrat que malgrat l'epidèmia el certamen "s'ha mantingut viu" i el públic n'ha gaudit "de manera completament segura" i amb els avantatges que les noves tecnologies els ha ofert. A més, ha explicat que ja treballen per preparar l'edició del 2021.