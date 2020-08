Més de 91.000 persones han seguit el primer Festival de Peralada en «streaming»

Un total de 91.288 persones han seguit en streaming, per televisió o ràdio les onze propostes d'un Festival de Peralada Livestream que va finalitzar divendres amb l'actuació del músic francès Chassol. Per primer cop, arran de la pandèmia, el certamen ha estat gratuït i amb una programació pràcticament de butxaca. «El festival s'ha mantingut viu. El públic que ha pogut venir ha gaudit dels diferents espectacles de manera segura, amb totes les mesures sanitàries que ens marca el moment, però sobretot, valorem positivament haver pogut oferir aquests continguts de manera totalment gratuïta i portar el festival a les llars i al món», ha explicat el director del festival, Oriol Aguilà segons un comunicat.

L'organització del certamen valora positivament les xifres de visionats en aquesta atípica edició. «La programació d'aquest any responia als nostres pilars més fonamentals amb la lírica, la dansa i la nova creació, a través d'una programació amb estrenes pensades expressament per a Peralada. A tot, hem de sumar les activitats culturals i pedagògiques a través del Campus Peralada que també s'han pogut viure de manera online i que han tingut molt bona acollida per part del públic» assegura el mateix Aguilà.

La bailaora i coreògrafa sevillana María Pagés –que va donar el tret de sortida a aquesta edició el passat 22 de juliol–, Santi Moix i l'Orquestra Simfònica del Liceu amb Josep Pons, Alfonso de Vilallonga, el tenor David Alegret i el pianista Rubén Fernández Aguirre, la soprano Sabina Puértolas (que va substituir in extremis al baríton Carlos Álvarez, que va haver de cancel·lar la seva participació al festival per una afecció a la laringe), i Chassol han estat els protagonistes d'un cartell que, malgrat les dificultats, ha seguit apostant per gèneres diversos i artistes de reconegut prestigi.

L'organització també va voler estar al costat dels sectors més afectats per la crisi sanitària, dedicant cada vetllada a col·lectius com el de la cultura, el del turisme i als dels professionals sanitaris.