Amb So de Cobla arrenca avui amb un espectacle de circ

La quarta edició del festival Amb So de Cobla de Palamós arrenca avui, a partir de les 22 h, amb l'espectacle Circ & Cobla, a càrrec de de l'Ateneu Popular 9 Barris, la Cobla Sant Jordi i Pep Pascual. Es tracta d'un espectacle coproduït pel festival i la Fira Mediterrània de Manresa en què la cobla es fusionarà amb una disciplina artística per primera vegada. Les entrades per a tots els espectacles d'aquesta edició són gratuïtes però cal fer reserva prèvia a través del web del certamen. Enguany, el festival compta amb un únic escenari situat al passeig de les Pites del municipi. Com en les anteriors edicions, Amb So de Cobla té per objectiu explorar el so de la cobla a través de la fusió amb altres estils musicals.

Llum, cançons, poemes i lluita o la Cobla Ciutat d'Amposta, que farà la seva presentació oficial.