El festival Amb So de Cobla de Palamós s'estrena fusionant música i circ

El festival Amb So de Cobla de Palamós (Baix Empordà) ha inaugurat aquest dimarts al passeig de les Pites la seva quarta edició amb un espectacle que fusiona la cobla i el circ de la mà de l'Ateneu Popular 9 Barris, la Cobla Sant Jordi i Pep Pascual. L'actuació combina per primera vegada aquestes dues disciplines amb un espectacle coproduït pel certamen i la Fira Mediterrània de Manresa. L'esdeveniment s'estrena marcat per les mesures de seguretat contra la covid-19 amb entrades gratuïtes per a la majoria d'actuacions però numerades, menys aforament i distància de seguretat El festival s'allargarà fins dissabte i pel seu escenari també hi passaran artistes com Petitet, Pau Alabajos i la Cobla Ciutat d'Amposta, que hi oferirà el seu debut.

Amb So de Cobla ha aixecat aquest dimarts el teló amb l'espectacle 'Circ & Cobla' que presenten l'Ateneu Popular 9 Barris, la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona i el músic Pep Pascual. Es tracta d'una 'suite cabaretística' de diferents autors, on la sonoritat d'aquest estil musical es barreja amb l'esperit contemporani dels artistes de circ de l'Ateneu Popular de 9 Barris.

Els prop de 400 espectadors que han acudit a la cita han pogut viure en directe l'actuació musical combinada amb actuacions de malabars i 'beatbox' (que reprodueix sons) de Kerol, el mans a mans d'Amer i Àfrica Circ Cia o 'l'acroball', una actuacions d'acrobàcies amb una pilota de la mà de l'artista Daniball.

Tampoc hi ha faltat l'espectacle d'escala de verticals de Manel Roses, l'actuació amb 'hula-hoop' de Kari Panska i la percussió de Robert Armengol.

Una edició marcada per la "fusió"

El director del festival, Adrià Bauzó, s'ha mostrat satisfet per poder celebrar una edició en un moment "difícil" i fer-ho amb múltiples novetats. "L'edició d'enguany estarà molt marcada per la fusió, ens agrada la fusió", ha dit. Un dels exemples és precisament el de l'espectacle inaugural on s'uneixen dues disciplines que "tenen l'origen al carrer" però també hi haurà actuacions on es barrejarà la cobla amb la música portuguesa, el flamenc o la rumba.

Fortes mesures de seguretat

L'edició d'enguany està fortament marcada per les mesures de prevenció contra la covid-19. El seu director, Adrià Bauzó, ha explicat que tot i que les entrades són gratuïtes per a la majoria dels espectacles s'han reduït els espais on es feien concerts –tots es faran al passeig de les Pites- i també l'aforament, amb 420 localitats.

"La cultura és segura i el festival també ho és", assegura Bauzó. Per això, els espectadors poden adquirir les seves entrades numerades per internet i també a taquilla, omplint un formulari per "garantir la traçabilitat dels contactes".

Els usuaris poden escollir si van en grup –de dues, tres o quatre persones- o en solitari i la distància de seguretat entre les cadires s'ha convertit en una màxima. "Els músics i les companyies també compleixen tots els protocols", remarca.

Sis concerts fins dissabte

A banda de l'espectacle inaugural d'aquest dimarts, dimecres a les deu tindrà lloc el '20è Concert de la Costa Brava. Memorial Ricard Viladesau' amb Els Montgrins i la Principal de la Bisbal. El dijous 6 d'agost serà el torn de la Cobla Formiga and Cigale i la Principal de Tarragona. La formació belga oferirà el seu repertori medieval i tradicional i l'orquestra tarragonina hi posarà el seu estil peculiar.

El mateix dia, una hora després, actuaran Pere Martínez, la Cobla Marinada i Vicens Martín amb un espectacle de música, poesia de protesta i "lluita en defensa de les llibertats". Divendres 7 d'agost serà el torn de l'artista Névoa i la Cobla Flama de Farners, amb el projecte 'Cançôns', que s'estrenarà al festival i que fusionarà la música portuguesa i la catalana.

El mateix divendres hi actuarà també l'artista de rumba Petitet i la seva orquestra simfònica barrejant rumba i cobla en una experiència única en la qual interpretaran acompanyats per músics de cobla el seu repertori, a més d'incorporar-hi una sardana amb ritme de rumba.

Per tancar la quarta edició, el festival presentarà dissabte 8 d'agost la Cobla Ciutat d'Amposta i portarà a l'escenari el cantautor Pau Alabajos amb la Cobla Bisbal Jove.