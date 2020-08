La Generalitat es compromet amb la futura rehabilitació de Sant Miquel de Cruïlles

Compromís absolut per part de la Generalitat de Catalunya amb una de les joies del patrimoni romànic de Catalunya. Així ho van expressar ahir fonts del Departament de Cultura consultades per Diari de Girona, després de donar-se a conèixer la necessitat de realitzar obres a l'església del Monestir de Sant Miquel de Cruïlles, tancada des de fa un temps pel mal estat en el qual es troba una de les seves columnes principals.

Segons les fonts consultades, la Generalitat té previst mantenir la bona sintonia que hi ha amb el Consell Comarcal del Baix Empordà -que gestiona l'equipament des del 2007- i el Bisbat de Girona, que n'és propietari, per trobar una solució adequada i realitzar-hi les obres necessàries. Des del Departament de Cultura recorden que sempre s'han aportat els diners necessaris per realitzar les obres necessàries per mantenir en les condicions adequades el conjunt.

A principis del mes de juliol, els tècnics de la Generalitat van realitzar diverses inspeccions a l'edifici per determinar amb exactitud quines eren les afectacions, determinant que la humitat del subsòl estava deteriorant greument un dels pilars principals que sostenen l'edifici, que data del segle XI. Després de la inspecció, tant la Generalitat com el Consell Comarcal del Baix Empordà van decidir tancar l'equipament i apuntalar la zona. Segons el Departament de Cultura, ja s'està treballant en diversos projectes de rehabilitació. No obstant això, els tècnics de la Generalitat encara han de determinar l'origen de la humitat que afecta un dels pilars principals.

Segons explicava a aquest diari la setmana passada el president del Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Manel Loureiro, el conveni firmat el 2006 entre el Departament de Cultura, la Diputació de Girona, el Bisbat, el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura implica que el Consell Comarcal s'ha de fer càrrec de les tasques de manteniment de l'equipament, sempre que es tracti de petites reparacions. «En aquest cas no podem parlar de manteniment, perquè es tracta d'un tema estructural», argumentava el mateix Loureiro, qui va afegir que després de l'estiu es redactarà el projecte per a la rehabilitació.



Un equipament amb potencial

El monestir de Sant Miquel de Cruïlles va reobrir les seves portes al públic a principis de l'any 2016, després d'haver finalitzat una important rehabilitació que va afectar tan l'interior com l'exterior. En un projecte que va comptar amb una aportació de 400.000 euros per part de la Fundació La Caixa, entre l'octubre de 2013 i el novembre de 2014 es van dur a terme una sèrie d'obres en les quals es van intervenir el campanar vell i nou, es va estabilitzar l'estructura del monestir romànic, es van recuperar algunes obertures, restituir carreuats i es va adequar tot l'espai per fer-lo visitable al gran públic instal·lant-hi l'enllumenat.

El 2012, l'Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura havia demanat al Govern de la Generalitat que s'impliqués en el projecte de recuperació del monestir finançant la redacció d'un pla estratègic. L'aposta del consistori era reconvertir l'antic espai monàstic i els seus entorns en un conjunt monumental, és a dir, anar més enllà de la restauració del recinte i revaloritzar-lo, de manera que es convertís en un referent de desenvolupament per al municipi. També des del Consell Comarcal s'ha donat suport a la idea de convertir l'església en un equipament capaç d'acollir diversos actes públics i culturals durant tot l'any. No obstant això, des de la seva reobertura el 2016, el conjunt de Sant Miquel de Cruïlles, declarat Bé d'Interès Cultural, només era visitable amb cita prèvia.