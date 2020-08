Mor John Hume, Nobel de la Pau i arquitecte de la reconciliació a Irlanda del Nord

John Hume, que va rebre el premi Nobel de la Pau l'any 1998 pels seus esforços per acabar amb el conflicte a Irlanda del Nord, va morir dilluns als 83 anys en una residència de Londonderry, a Irlanda del Nord, on vivia per la demència senil que patia des de fa anys. Destacat activista del moviment per la defensa dels drets civils durant la dècada dels anys 60, ja als 70 Hume va ser un dels fundadors del Partit Socialdemòcrata i Laborista (SDPL). Va arribar a formar part del Govern nord-irlandès i també va ocupar un escó a Westminster.

La seva principal gesta va ser com a membre de les negociacions secretes que van donar lloc a l'Acord Anglo-Irlandès de 1985, rebutjat posteriorment per ambdues parts, i en el Procés Hume-Adams que va afavorir el primer alto el foc de l'IRA el 1994 i obrir el camí cap als Acords de Divendres Sant de 1998. «Va ser un visionari que es va negar a creure que el futur havia de ser igual que el passat», va dir l'exprimer ministre del Regne Unit Tony Blair.