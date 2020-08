Plácido Domingo rep avui el Premi Austríac de Teatre Musical

El tenor espanyol Plácido Domingo rebrà avui a l'aeroport WA Amadeus de Salzburg el Premi Austríac de Teatre Musical 2020, com a reconeixement a la seva trajectòria professional. El cantant, al qual han descrit com «un artista excepcional», va expressar en un comunicat la seva alegria a l'ésser distingit amb el guardó. «És una gran alegria rebre la notícia que m'atorgaran el Premi de Teatre Musical d'Àustria per la meva carrera», va declarar.

El tenor, de 79 anys, assenyala que, en «un moment tan delicat en la història» per la crisi sanitària del coronavirus, el premi demostra la «promoció de l'art i de la música» per «reunir energies davant un nou començament».

Així, el tenor destaca que Àustria és «el país en el qual la música ha acompanyat a tots des de la infància». «La meva carrera està fermament connectada amb Viena i Salzburg, on al llarg dels anys he tingut l'honor de treballar amb els millors artistes que em van fer realment gran», va assegurar Domingo. Per la seva banda, el president dels premis, Karl-Michael Ebner, va revelar que Domingo és «un dels millors artistes del temps actual» i «un ambaixador cultural insuperable».

Salzburg va ser precisament la ciutat que va acollir el primer concert del tenor espanyol després d'haver estat acusat per diverses companyes de professió, el 14 d'agost de l'any passat, d'assetjament sexual. De fet, el passat febrer un informe del Sindicat de Músics d'Òpera dels Estats Units va determinar que Domingo havia abusat de la seva posició de poder per assetjar diverses dones. El mateix tenor va acabar reconeixent la seva responsabilitat i demanant perdó a les víctimes.