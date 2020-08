Miki Núñez: «A la segona cançó, us haureu d'aixecar de les cadires»

Miki Núnez, nascut a Terrassa fa 24 anys, va participar en l'edició del 2018 d'Operación Triunfo i va representar Espanya a Eurovisió el 2019, amb La Venda. El 7 d'agost actua a la Ciutadella de Roses, a les 10 de la nit, en el marc de Sons de Món. Va començar al món de la música de ben petit, i l'any passat va treure el seu primer disc, Amuza, que en esperanto vol dir diversió.

Què és per a vostè la música?

Per mi la música és la forma que tinc d'expressar tot allò que sento de la manera més senzilla, natural i pura que tinc.

Com defineix la seva música?

La definiria com una música alegre i optimista, però que també explica veritat. Crec que és una música que tu vas a un concert i t'ho passes molt bé, però no parlo de coses banals, normalment intento parlar d'allò que sento.

Com valora l'experiència d'entrar a Operación Triunfo?

Molt positiva, més que res perquè he pogut estar fent el que més m'agrada durant tres mesos i acompanyat d'unes persones que són meravelloses i que realment, són el més bonic que m'emporto d'OT.

Va ser el primer concursant d'OT que va cantar en català en una gala.

Va ser espectacular i un orgull! És fort que no s'hagués cantat mai a una televisió pública de l'estat en català, quan el català és una llengua oficial, també. Nosaltres no sabíem el que s'estava movent a fora, però va haver-hi una mica de rebombori.

S'esperava tot l'èxit que ha tingut la cançó Escriurem?

No m'ho esperava! Era una cançó que era la balada del disc, i tothom s'esperava un disc mogut. Que la balada final sigui el tema que més s'ha escoltat aquí Catalunya, va ser una sorpresa.

D'aquesta mateixa cançó se n'ha fet una versió amb altres cantants per recollir fons per combatre la Covid-19. D'on va sorgir aquesta idea?

Un dia dels que estàvem confinats, em van arribar molts més missatges a Twitter i Instagram del que era habitual, i era que s'estava posant als balcons. Fins i tot, moltes persones que no la coneixien creien que era feta per al moment. I vam pensar, si la gent se l'estava fent seva, què millor que a partir d'ara tot el que generi aquesta cançó sigui realment per ajudar la causa. Vam contactar amb amistats meves, gravant des de casa, amb en Carlos Avatar produint des de casa seva, que hi té el seu estudi. I així va ser, molt fàcil.

En general, tot el seu primer disc ha tingut molt bona acceptació i agrada molt. Com ho valora?

Molt positivament, perquè és el primer disc que faig i això soc jo en música. El que sí que és cert, que ara miro enrere, i nosaltres vam fer les cançons i directament vam entrar a gravar-les perquè havíem de fer la gira, i les cançons que entraran al disc nou són molt més madures, ha donat temps a remoure-les més.

Què va sentir quan va saber que actuaria a Eurovisió?

« Sentimiento de encontrados», perquè anar a Eurovisió està molt i molt bé, però aquest any precisament era a Israel, un país amb el qual estic totalment en desacord amb totes les polítiques repressives a Palestina, ni res d'això. Però, per contracte, havíem d'anar-hi i preservar el caràcter apolític del festival. El fet d'anar a Eurovisió, fantàstic, es genera un ressò impressionant, la gent et coneix arreu del món, et preparen superbé, sí que és cert que has d'estar cinc mesos treballant només per a Eurovisió.

Com ha afectat la crisi sanitària a la seva gira de concerts?

Teníem 55 bolos, han passat a ser-ne 10 i en format reduït i moltíssima seguretat. Però amb això, estem demostrant que els concerts es poden fer i que la cultura és segura.

Com és fer concerts amb les actuals mesures?

Depèn. Si agafem de punt de partida com estàvem abans del confinament, és una merda, no hi ha una altra paraula per dir-ho. Però, si agafem de punt de partida el confinament, sense sortir de casa i que ningú s'imaginava fent concerts enlloc, doncs és un pas important i està molt bé.

Creu que s'ha deixat de banda el sector cultural?

Sí, com sempre. Sembla que estiguem en un país que interessa més que hi hagi gent borratxa als bars que gent que consumeixi cultura.

Durant el confinament, va publicar el videoclip de la cançó Me vale, com ha sigut gravar-la des de casa?

El que teníem era un mòbil, i vam dir, vinga, anem a provar fer un videoclip amb ell a veure què passa. Vaig intentar esprémer al màxim el meu germà i els meus pares van acabar farts de mi perquè estava tot el dia dient-los: «Mama, ara no pots estar al menjador». «Papa, ara no pots ser a no sé on». I així ho vam fer.

Com serà el concert de Sons del Món de divendres?

No serà un concert com els que esteu acostumats a veure'ns. Hem tingut la sort, que en Gerard Aledo, l'antic cantant del grup Animal, ens ha produït el directe i ha sortit una cosa molt canyera i us dic que a la segona cançó us haureu d'aixecar de les cadires.

Actuarà al Festival Acústica de Figueres. En tenia ganes?

Em fa moltíssima il·lusió, la veritat. Perquè és un festival amb molt de renom a Catalunya. A més, sembla que la província de Girona em té un amor especial, perquè molts dels concerts els estem fent per allà i tots estan anant molt bé. Estic molt feliç.

Al Festival Strenes va cantar cançons que encara no havien vist la llum. Les podrem sentir a Sons del Món?

I tant! I potser alguna nova més.

Quan tindrem nou disc?

Jo crec que a finals d'any ja tindrem cosetes del nou disc, no sé sí el disc sencer o algun single. Però segur que abans que acabi l'any alguna cosa surt.