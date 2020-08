Plácido Domingo: «No he abusat de ningú. Ho repetiré mentre visqui»

Plácido Domingo defensa que no ha abusat sexualment «de ningú» i rebutja les comparacions amb el productor de cinema Harvey Weinstein, qualificant-les de «doloroses». «Després d'emmalaltir de covid-19, em vaig prometre a mi mateix que lluitaria amb totes les meves forces per la rehabilitació del meu nom si em recuperava. No he abusat de ningú. Ho repetiré mentre visqui», assegura el tenor espanyol en una entrevista al diari italià La Repubblica.

Domingo va rebre ahir el Premi Austríac de Teatre Musical 2020 a Salzburg com a reconeixement a la seva trajectòria professional. Després de les acusacions de conducta sexual inadequada, ara fa gairebé un any, el cantant espanyol reconeix que avui és «una persona diferent» i que ja no té «por». «Estic enutjat i deprimit, especialment perquè tota la meva família ha estat involucrada. És terrible», apunta en l'entrevista al rotatiu italià. «Si hagués notat que havia insultat algú, especialment una dona, hauria tractat d'esmenar-ho», assenyala Domingo, després d'aclarir que qualsevol que el conegui «sap que la paraula 'abús' no forma part del meu idioma».

Precisament, el ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, va assenyalar ahir, en relació amb una futura actuació del tenor espanyol en algun espai o espectacle de caràcter públic que, «quan es cometen actes greus i s'assumeixen, això té conseqüències». Uribes recordava igualment que «es va prendre una decisió en el seu moment». En aquest sentit, a finals de juny la directora general de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM), Amaya de Miguel, va descartar el retorn del tenor a l'obra Luisa Fernanda al Teatre de la Zarzuela de Madrid.