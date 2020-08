El Cerdanya Film Festival clou avui la seva onzena edició

En un any clarament marcat, com tots els esdeveniments culturals, per la pandèmia i les seves conseqüències, l'onzena edició del Cerdanya Film Festival, que va arrencar el passat dissabte 1 d'agost, posarà avui el punt i final. En aquesta darrera jornada, les projeccions es faran de manera simultània a les tres sales: a l'interior i als jardins del Museu Cerdà de Puigcerdà i a Cal Caló de Cortariu, a Bellver de Cerdanya, on el públic assistent votarà el premi del Públic d'aquesta edició.

Les projeccions de cap de setmana, amb un total de vint curtmetratges, es dividiran en quatre sessions: la primera a les 16 h, la segona a les 18 h, la tercera a les 19.30 h i l'última, a les 21.30 h. Enguany, tot seguint les mesures de seguretat, la votació del curt guanyador es farà en streaming, a través del web cerdanyafilmfestival.cat. Segons ha informat l'organització en un comunicat, s'habilitarà una pestanya per poder-ho fer únicament per l'estona designada a les votacions i es recordaran les instruccions al públic.

Entre els noms més coneguts de les projeccions participants d'aquesta última jornada de projeccions, hi ha les actrius Greta Fernández, Clara Segura, Carmen Machi, Ignatius Farray, Mercedes León, Olga Alamán, Cristina Iglesias, Paulina García, Miki Esparbé, Marta Millà o Laia Manzanares; i els directors Ona Jané, Carlota Pereda, Antonio Lama, Álvaro Gago, Jordi Boquet, Javier Marco o Laura Rubirola. La selecció que es mostrarà compta amb una nodrida representació de pel·lícules de producció catalana, com Gang, Ni oblit ni perdó, Conte trencat, Lea, Vera o Elements. També enguany s'ha inclòs a cada sessió un curtmetratge d'animació.

A causa de les restriccions per la covid-19, aquesta edició no clourà amb la tradicional entrega de premis als guardonats i el còctel final, que altres anys va comptar amb la presència dels nominats i de les autoritats. En el seu lloc, el palmarès es farà públic demà a través del web del festival i en el marc de la trobada professional que tindrà lloc al paratge del Molí de Ger.



Laboratori per a joves

A banda de les projeccions, el Cerdanya Film Fest ha decidit seguir apostat enguany, malgrat les restriccions, amb el Laboratori de Creació Audiovisual per Joves. Des del passat dimecres, un grup de 35 joves d'entre 18 i 35 anys s'ha allotjat a Cal Caló de Cortariu, prop de Bellver de Cerdanya, per iniciar el procés de creació de curtmetratges. Per garantir la seguretat de tots ells, l'organització va fer un test ràpid de coronavirus a tots els participants tot just van arribar a Puigcerdà, en el qual tots van donar negatiu.

El Laboratori té com a objectiu la creació de curtmetratges col·laboratius en un espai d'experimentació i d'intercanvi de coneixements entre persones sense cap experiència en el món audiovisiaul i altres que ja acumulen una llarga trajectòria.

L'edició de l'any passat va comptar amb trenta participants que van elaborar cinc curts, dos dels quals han estat guardonats en festivals de cinema. Alguns dels participants de l'edició del 2019 han repetit enguany.