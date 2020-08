Jethro Trull cancel·len el concert previst a la Porta Ferrada per la quarantena imposada al Regne Unit

El grup britànic Jethro Trull ha anunciat que cancel·la el seu concert al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). El motiu, expliquen en un escrit a les seves xarxes socials, és la quarantena imposada per el Regne Unit als ciutadans que vinguin de l'estat espanyol, així com les recomanacions de no viatjar. El líder de la banda, Ian Anderson, ha lamentat la decisió que han hagut de prendre i demana disculpes, si bé ha deixat clar que es tracta de decisions que no tenen a les seves mans. Les entrades que s'havien venut es reemborsaran directament a la targeta des d'on es va fer el pagament inicial. Anderson acaba expressant el seu desig que el concert es pugui fer el 2021.

Jethro Trull era dels pocs grups internacionals que encara constaven en els espectacles programats en els diferents festivals d'estiu.