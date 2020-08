Amb So de Cobla tanca la quarta edició amb més de 2.500 espectadors malgrat les restriccions pel coronavirus

El festival Amb So de Cobla de Palamós (Baix Empordà) ha tancat aquest dissabte la seva quarta edició. En total, hi han passat més de 2.500 espectadors el que suposa un 90% de l'aforament disponible. El director del festival, Adrià Bauzó, considera que ha estat "un èxit" tenint en compte les "difícils circumstàncies" en què s'ha hagut de celebrar per culpa de la pandèmia. En aquest sentit, i com a mesura de seguretat, s'han hagut d'agrupar totes les actuacions en un mateix escenari. Bauzó ha destacat propostes com 'Circ & Cobla', un espectacle que " ha emocionat i sorprès el públic a parts iguals i ha deixat palès que el so de cobla pot ser la banda sonora d'altres disciplines artístiques".

Un altre dels concerts que més espectadors ha reunit ha estat el clàssic memorial a Ricard Viladesau interpretat per l'Orquestra Montgrins i la Principal de la Bisbal. Es tracta d'un dels que més expectació aixeca dels cinc dies que dura el festival. Qui també ha estat un dels grans protagonistes de l'Amb So de Cobla d'aquest any ha estat el cantautor valencià Pau Alabajos, que ha interpretat temes amb la Cobla Bisbal Jove que han presentat un espectacle de literatura, poesia i cançons d'amor i de guerra.

També ha destacat l'espectacle de les belgues Formiga and Cigale amb La Principal de Tarragona i del debut sobre els escenaris de la Cobla Ciutat d'Amposta que han presentat 'Som de les terres de l'Ebre', amb una bona acollida.

Amb so de cobla és un projecte inspirat per l'Agrupació Sardanista Costa Brava de Palamós, acollit i impulsat per la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural (Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya), gestionat per l'Ajuntament de Palamós, amb el suport de la Diputació de Girona i la col·laboració de la Confederació Sardanista de Catalunya.