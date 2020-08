«Bronko», d'Isaac Ulam, opta a representar Espanya als Oscars 2021

La pel·lícula Bronko (2020), escrita, dirigida i protagonitzada per l'artista blanenc Isaac Ulam, opta a ser una de les pel·lícules que representaran l'Estat espanyol als Premis Oscar 2021, en la categoria de Millor pel·lícula de parla no anglesa. El film, que és el primer llargmetratge d'Ulam, està rodat a Blanes en català i projectat als Estats Units amb subtítols en anglès i tracta la via d'autodestrucció del personatge.

L'Acadèmia de Cinema Espanyol encara no ha fet la selecció definitiva; Bronko està inscrita al llistat i falta la votació dels membres de la institució per veure quins títols preseleccionats s'escullen d'entre totes les que s'hi ha inscrit. A causa de la covid-19, la cerimònia dels Oscars s'ha ajornat fins al 25 d'abril i les nominacions definitives es donaran a conèixer el 15 de març del 2021. Fins ara, Bronko ja té un llarg llistat de premis i reconeixements internacionals.