Jethro Tull cancel·la el concert de Porta Ferrada per la quarantena al Regne Unit

El veterà grup britànic Jethro Tull es va veure obligat a cancel·lar ahir el seu concert al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols a causa de les restriccions de quarantena imposades pel Govern britànic als que tornen d'Espanya.

El concert havia de realitzar-se el 12 d'agost al Guíxols Arena. Des del grup van explicar en un escrit a les seves xarxes socials que el motiu és la quarantena imposada pel Regne Unit als ciutadans que vinguin de l'Estat espanyol, així com les recomanacions de no viatjar. El líder de la banda, Ian Anderson, va lamentar profundament la decisió que han hagut de prendre i va demanar disculpes, si bé va deixar clar que es tracta de decisions que no tenen a les seves mans. «Demanem disculpes als nostres fans, però aquestes qüestions estan fora del nostre abast», va dir la banda en un comunicat, en el qual va lamentar la decisió d'última hora. Anderson va acabar expressant el seu desig que el concert es pugui fer durant l'estiu del 2021 i va avançar d'estar-ne «pendent de la confirmació». Així mateix, va demanar a tothom que es cuidés i mantingués fora de perill.

Segons van informar els promotors del concert, el reemborsament de l'import de les entrades s'efectuarà automàticament a la mateixa targeta des de la qual es va fer el pagament.

Al juny, a causa de la pandèmia de coronavirus, el Festival Porta Ferrada va haver de reprogramar el seu cartell per concentrar a l'agost tots els esdeveniments i va mantenir com una de les actuacions destacades la de Jethro Tull, banda de rock progressiu que es va formar a finals dels anys 60 i que encara segueix en actiu, el que la converteix en un dels grups més longeus de l'actualitat.

De fet, Jethro Trull era dels pocs grups internacionals que encara constaven en els espectacles programats en els diferents festivals d'aquest estiu. No obstant això, la banda liderada per Ian Anderson va haver de cancel·lar a última hora el seu concert al Festival a causa de la quarantena imposada pel Regne Unit als viatgers que tornen d'Espanya i «a l'advertència contra els viatges».

Aquesta cancel·lació se suma a d'altres que el Potra Ferrada ha anat anunciant, com la de Paul Weller, Hombres G, Joe Bonamassa, Suzanne Vega o Graham Nash.