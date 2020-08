Les biblioteques de Girona, premiades pel Ministeri de Cultura

El Ministeri de Cultura ha reconegut la capacitat de les Biblioteques de Girona d'adaptar-se a les necessitats dels usuaris en qualsevol circumstància i en qualsevol lloc. Sota el lema de «Bibliotecas, siempre a tu lado», la Subdirecció General de Coordinació Bibliotecària del Ministeri ha escollit les Biblioteques de la ciutat com una de les cinc millors propostes de tot l'Estat espanyol durant el període de confinament.

Els equipaments municipals formaran part d'una campanya divulgativa i d'un recull de material audiovisual que el Ministeri donarà a conèixer el pròxim mes d'octubre. Les biblioteques de la ciutat apareixeran en un dels vídeos que estan preparant i que busca visualitzar les nombroses activitats que aquests centres han desenvolupat durant el confinament per adaptar-se a la situació i seguir oferint serveis. Des de l'inici del confinament, les biblioteques de Girona van transformar les propostes de promoció lectora en un format virtual que permetés seguir oferint els seus serveis als usuaris dels equipaments i que, al mateix temps, fes arribar la cultura a totes les llars amb nens.

Entre les activitats, destaquen les lectures de contes per part de contistes professionals, que es van seguir oferint a través de YouTube. Alguns d'aquests vídeos van registrar més de 500 visualitzacions. També es van fer en un format virtual altres propostes com els clubs de lectura, o les activitats «Un conte al cabàs» i «La caixa de les paraules», que poden servir com a proposta pedagògica i de dinamització. En aquest cas, alguns enregistraments han tingut més de 1.500 visualitzacions. Des de les biblioteques gironines també van sorgir iniciatives com «Recomanacions des del confinament» i «Fotografia fantàstica».