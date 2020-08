L'escriptor Javier Cercas ha visitat Mallorca aquest passat cap de setmana per participar en una taula rodona al costat de Manuel Vilas. Durant la seva estada, Cercas va visitar les dependències de la Guàrdia Civil de Port de Pollença per documentar-se amb vistes a la seva pròxima novel·la, tal com va informar el mateix cos de seguretat a través del seu compte de Twitter.