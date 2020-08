Elke Daemmrich exposa a Cadaqués la seva visió del referèndum de l'1 d'octubre

La Societat l'Amistat de Cadaqués acull, fins al pròxim 23 d'agost, l'exposició Entre els mons, que repassa els més de 30 anys de trajectòria de l'artista alemanya Elke Daemmrich. La mostra, formada per un total de 56 obres (pintures, gravats i dibuixos) realitzades entre 1990 i aquest mateix 2020, ha arribat a l'Alt Empordà després d'exhibir-se des de principis d'any i fins al passat mes de juliol a la Galeria Villa Eschebach de Dresden, ciutat natal de l'artista situada a l'est d'Alemanya.

Entre les obres exposades destaca El referèndum, un oli sobre llenç que l'artista dedica als fets ocorreguts a Catalunya l'1 d'octubre del 2017. Segons explica la mateixa Daemmrich –que acostuma a fer estades per treballar a Catalunya i especialment a Cadaqués– «el maig de l'any passat vaig visitar a l'Amistat de Cadaqués l'exposició fotogràfica La revolta de les urnes, la qual em va causar un gran impacte i em va inspirar a crear una sèrie d'obres». D'aquesta manera, a més de l'oli sobre tela, a l'exposició també s'hi poden veure dos dibuixos i tres gravats inspirats pel referèndum i la violència viscuda aquell 1 d'octubre arreu de Catalunya.

Entre les obres exposades a Cadaqués també n'hi ha unes quantes que retraten paisatges molt mediterranis, com els olis sobre llenç Les Illes Medes (2008), Es Cucurucuc (2008), El nedador (2011) o Els peladors de suro (2019), entre d'altres. A la mostra també s'hi troben alguns treballs de temàtica social com Síria War, una sèrie de dotze gravats i tres dibuixos amb els quals l'artista es fixa en les persones que, a causa de la guerra, ho han perdut tot. Aquest treball va ser distingit amb el premi de la Comissió Unesco el 2017 a Mònaco. També destaquen peces inspirades per l'accident nuclear de la central japonesa de Fukushima, la situació a l'Iraq, o una sèrie d'obres en homenatge al compositor Richard Wagner.



Entre Alemanya i França

Elke Daemmrich resideix actualment a cavall entre la seva ciutat natal, Dresden, i el sud de França. La seva obra s'ha exposat en diversos països d'arreu del món com els Estats Units, França, Mònaco, Luxemburg o Polònia. A Catalunya ha mostrat la seva obra en diverses ocasions exposant a la Fundació Modest Cuixart de Barcelona, al Museu del Càntir d'Argentona o al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí.