Pau Donés rebrà dilluns un homenatge «íntim i elegant» al festival de la Porta Ferrada

El músic Pau Donés, que va morir a principis del passat mes de juny després de passar cinc anys lluitant contra un càncer, serà homenatjat el pròxim dilluns en una vetllada especial al festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, la localitat on el líder de Jarabe de Palo va residir durant tres anys en la seva adolescència, estudiant a l'institut Sant Elm.

El tribut, que tindrà lloc a partir de les 10 de la nit al Village del festival, comptarà amb la participació d'integrants de la banda Jarabe de Palo i diversos artistes convidats que «dedicaran la nit a Pau Donés, en un ambient íntim, distès i elegant», segons va informar ahir la productora de l'esdeveniment, The Project.

Els músics Álex Tenas, David Muñoz, Jordi Vericat, Nerea B i Micky Forteza –productor de diversos dels discos de la banda de pop-rock llatí, entre ells el seu últim treball–, vinculats al desaparegut artista en moments diversos de la seva història, seran l'eix principal de la formació que repassarà els temes més emblemàtics del músic, entre els quals no hi faltaran La flaca, Agua, Bonito, Depende, El lado oscuro, Déjame vivir o Grita, entre molts d'altres.

Els artistes convidats que hi participaran seran Xavi Lloses –piano, teclats–, Joan Colomo –veu–, Marc Clos –percussions– i Xavier Calvet –veu–, «amb la possibilitat d'alguna sorpresa d'última hora en el llistat de participants il·lustres» segons afegeix la productora en el comunicat.

Amb aquest concert, en el qual s'hi han implicat diversos artistes de l'escena ganxona, el festival vol homenatjar un músic que, a banda d'establir forts vincles amb Sant Feliu de Guíxols en la seva etapa adolescent –coincidint amb la mort de la seva mare– ha actuat en diverses ocasions a la cita estival. Jarabe de Palo va oferir el seu últim concert a l'Espai Port del municipi del Baix Empordà el 5 d'agost de 2017, en un actuació en la qual van estar acompanyats per la banda local Quercus. Tot just fer-se oficial la mort de Donés, el festival va anunciar que dedicaria aquesta edició a la seva memòria.



40 anys de «London Calling»

La present edició del festival de Porta Ferrada, la més atípica de la seva història, també recordarà els 40 anys de tot un clàssic del rock com és l'album London Calling, del grup britànic The Clash. L'esdeveniment es farà el pròxim dimecres 20 d'agost al Village i comptarà amb l'estrena del documental restaurat Quiero tener una ferretería en Andalucía (Carles Prats, 2011) –que narra les increïbles aventures de Joe Strummer, líder de The Clash, per Granada i Almeria–, actuacions musicals i una sessió de DJ.

Des de la seva presentació al festival In-Edit de Barcelona, Quiero tener una ferretería en Andalucía s'ha convertit en un clàssic dels documentals musicals. Després de la projecció, passaran per l'escenari els grups Doghouse i The Rodilos, que rememoraran els millors moments de la coneguda com a primera onada de la música punk al Regne Unit. Doghouse és la banda de Richard Dudanski, company de tota la vida de Joe Strummer i amb qui van formar The 101'ers. Dudanski també va ser membre fundador de Public Image Ltd. amb John Lydon -Sex Pistols- i del grup de dub reggae Basement 5, entre d'altres projectes musicals. Els segons són el grup que va recrear la cançó perduda de Joe Strummer Quiero tener una ferretería en Andalucía. Per posar punt i final a la vetllada, hi haurà una sessió amb temes emblemàtics de la new wave.

Les entrades per les dues nits de tribut ja es poden adquirir, a partir de 20 euros, a través del web del mateix festival.