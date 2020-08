Scorsese començarà a rodar «Killers of the Flower Moon» el febrer de 2021

El rodatge de Killers of the Flower Moon, la nova pel·lícula que prepara el director Martin Scorsese i que estarà protagonitzada per Leonardo DiCaprio i Robert De Niro, arrencarà el seu rodatge el febrer de 2021. Inicialment, els enregistraments havien de començar en el passat mes de març, però a causa de la pandèmia es van haver d'ajornar.

Actualment, la producció està treballant en els protocols de seguretat necessaris per començar el rodatge de manera segura. Finals de 2022 és la data més probable per a l'estrena, a causa de l'extens temps de postproducció.

Aquests canvis han tingut conseqüència en les agendes de l'equip, ja que DiCaprio ha hagut de renunciar a rodar els nous projectes de Paul Thomas Anderson i Guillem del Toro, en ambdós casos ha estat substituït per Bradley Cooper, per poder estar disponible per al projecte de Scorsese.