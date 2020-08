L'Ésdansa canvia la nit de dansa basca per una de peruana

El festival Ésdansa de les Preses no comptarà finalment en l'edició d'enguany amb la presència del grup de dansa tradicional basca Elai Alai de Portugalete. Segons va informar ahir l'organització, la situació sanitària ha fet que el grup no pugui viatjar a Catalunya. D'aquesta manera, la nit de dansa basca queda substituïda per una Nit de dansa peruana, segons l'organització «retornant a l'essència de les Danses del Món». El grup que actuarà el dissabte 22 d'agost a les 22.00 h al Recinte Ésdansa serà Perú Ritmos y Costumbres, «una companyia cultural dedicada a la divulgació i promoció del folklore de país andí a través de la música i la dansa».

La companyia de dansa peruana, establerta des de fa uns anys a la ciutat de Barcelona, està dirigida per Gisella Kattia Ramírez Vidal i Walter Sánchez Valencia i forma part d'una Associació Cultural, amb el mateix nom. «Entre els seus integrants compta amb antics ballarins i músics arribats des del Perú i el seu principal objectiu és mantenir viva la cultura peruana i les seves tradicions. Participen en nombrosos festivals i exhibicions pel territori europeu» afegeix en el seu comunicat l'organització del certamen de dansa.

Les persones que ja havien adquirit les localitats per assistir a la Nit de dansa basca podran optar per accedir amb la mateixa entrada a la Nit de dansa peruana o demanar la devolució de l'import de l'entrada posant-se en contacte amb l'oficina del festival ( info@esdansa.cat o 972693485).

Malgrat la incertesa del moment actual, l'Ésdansa celebrarà una 38a edició amb menys espectacles i seguint totes les mesures establertes de seguretat, entre el dijous 20 i el diumenge 23 d'agost.