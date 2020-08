Roger Mas i Sandra Bautista actuaran als Concerts de Tornada

La cançó d'autor tornarà a finals d'agost a Bordils amb la quarta edició del cicle Concerts de Tornada. Roger Mas, Sandra Bautista, Feliu Ventura, i Titot i Rosell integren el cartell d'una cita musical que tindrà lloc entre el 21 d'agost i el 4 de setembre. «Malgrat la situació actual, el festival mantindrà l'aposta per la gratuïtat, tot i que en aquesta ocasió serà necessari reservar plaça ja que l'aforament serà limitat i menor al d'edicions anteriors», asseguren en un comunicat des de la promotora gironina La Tornada.

Entre les novetats d'aquesta edició destaca el concert inaugural, el dia 21 d'agost, que tindrà com a protagonistes Titot i David Rosell i que formarà part de la programació d'una festa major reduïda del municipi i adaptada a la nova realitat. És per això que el concert se celebrarà fora de la ubicació habitual i es traslladarà al parc Muriel Casals per garantir un major aforament. La resta de concerts tindran lloc, com és habitual, en un escenari situat davant l'església del poble.

El dijous 27 d'agost hi actuarà del cantautor valencià Feliu Ventura, un dels noms més il·lustres de la cançó en català de les últimes dècades. Una setmana més tard serà el torn de Sandra Bautista, una de les veus amb més projecció del moment. La guanyadora del concurs Sona 9 de 2018 presentarà en directe les cançons del seu debut, Trapezista. El solsoní Roger Mas clourà el cicle de concerts el divendres 4 de setembre amb una actuació en format intimista en la qual repassarà bona part de la seva extensa trajectòria.

Per assistir als concerts caldrà reservar prèviament l'entrada gratuïta a través del número de telèfon 651 38 58 17.