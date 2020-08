L'organista Jordi Pajares actua demà a la Catedral de Girona

Coincidint com cada any amb la festivitat de l'Assumpció de Maria, la Catedral de Girona acull demà dissabte, a partir de les 8 del vespre, el tradicional concert del 40è cicle Els Orgues de Catalunya. El recital d'aquest any estarà dedicat al romanticisme germànic, moviment cultural de la segona meitat del s. XIX, «on es contraposava en la primacia dels sentiments davant de la força de la raó», segons indica l'organització del concert en un comunicat.

Jordi Pajares (Barcelona 1971), alumne d'orgue al Conservatori del Liceu de Barcelona serà l'encarregat d'interpretar el concert, que comptarà amb quatre obres. Pajares, que compagina l'activitat concertística amb la docència, ha enregistrat diverses obres per a TV3 i Catalunya Música.

La primera obra serà la sonata pastoral de Josef Gabriel Rheinberger, organista i compositor prolífic alemany que també va destacar com a pedagog. Aquesta és una de les 20 sonates que va compondre per a orgue, on l'autor combina les formes de la sonata clàssica «amb una gran elaboració polifònica», segons el citat comunicat.

La segona obra és del compositor Franz Lizst. Es tracta d'una peça basada en el motet Ave Maria de Jakob Arcadelt (segle XVI), reelaborat per Lizst amb el seu lirisme característic. La tercera obra correspon a Johannes Brahms. En aquest cas, la peça fan referència al sentit de la vida i a la mort. Finalment, es podrà escoltar una obra de Max Reger, «compositor de personalitat complexa, que viu les transformacions musicals a cavall dels segles XIX i XX».

L'entrada és gratuïta, tot i que, seguint les directrius sanitàries, l'aforament serà limitat.