El Museu del Cinema reprendrà l'activitat al mes de setembre

El Museu del Cinema de Girona reprendrà a partir del mes de setembre la seva activitat, adaptant-se a les mesures sanitàries de prevenció de la covid-19 i garantint la seguretat. Per aquest motiu l'aforament quedarà reduït a la meitat per assegurar la distancia interpersonal, l'aforament màxim serà de vint-i-quatre persones i l'assignació de places es farà per estricte ordre d'arribada. Durant la sessió serà obligatori l'ús de mascareta i abans i després de la sessió caldrà realitzar la higiene de mans amb gel hidroalcohòlic, segons indica el mateix museu.

Un dels actes destacats serà l'homenatge al cinema que agradava a Tomàs Mallol, que se celebrarà el 27 d'octubre. L'acte consistirà en una conferència sobre els coetanis de Tomàs Mallol, en la qual Albert Beorlegui repassarà els grans noms del cinema amateur dels anys 60 i 70 a Catalunya.

A més, els primers dijous de mes, com és habitual, es dedicaran a les millors estrenes de documentals en versió original subtitulades al català. Les sessions començaran el dia 3 de setembre amb el premiat film macedoni Honeyland de Ljubomir Stefanov i Tamara Kotevska Hatidze.

Així mateix, els segons dijous de mes tornarà el cicle Parlem de cinema?, en el qual es proposa reflexionar sobre la història del setè art. Aquesta nou curs del cicle arrencarà el 17 de setembre.

Joan Queralt comentant Il gattopardo, Jaume Pla (Mazoni) parlant de Taxi Driver i Tanit Plana disseccionant Lost In Translation seran els protagonistes del cicle Cinc seqüències per explicar una obra mestra, que tornarà a partir del 15 d'octubre. Al llarg de la tardor també tornaran les projeccions del cicle Invisibles.